Spor

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Emre Çiftçi, U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de 31 ülkeden 365 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 86 kilogramda mücadele eden ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 2. sınıf öğrencisi ve Milli Sporcu Emre Çiftçi, bağımsız sporcu rakibi Ilya Khamtsou'yu 6-4 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada Azerbaycan 137 puan ile Avrupa Şampiyonu olurken Milli takımımız elde ettiği 119 puanla takım halinde Avrupa İkincisi oldu. - ERZURUM