ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cebrail Gençoğlu, Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği Eğitim Komitesi üyeliğine seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cebrail Gençoğlu, Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği Eğitim Komitesi üyeliğine seçildi

Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Cebrail Gençoğlu, World Association of Kickboxing Organizations (WAKO)'da yapılan seçimle Eğitim Komitesi üyeliğine seçilmiştir. Dr. Gençoğlu, beş yıldır aktif olarak sürdürdüğü Uluslararası Sporcu Komitesi üyeliğinin yanı sıra, 2024 yılında yapılan seçimle Eğitim ve Öğrenci Komitesi üyeliğine seçildi. Komitenin amacının, WAKO'nun sportif organizasyonları ve bilimsel gelişmeleri izlemek ve eğitim alanında destekleyici bir rol üstlenmek olduğu belirtildi.

13.06.2024 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cebrail Gençoğlu, Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği Eğitim Komitesi üyeliğine seçildi

Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Cebrail Gençoğlu, World Association of Kickboxing Organizations (WAKO)'da yapılan seçimle Eğitim Komitesi üyeliğine seçilmiştir.

Dr. Gençoğlu, beş yıldır aktif olarak sürdürdüğü Uluslararası Sporcu Komitesi üyeliğinin yanı sıra, 2024 yılında yapılan seçimle Eğitim ve Öğrenci Komitesi üyeliğine seçildi.

Eğitim Komitesi'nin başkanlığını Hırvatistan'dan Dino Bolosevic yürütmekte olan Komite üyeleri arasında İrlanda, Singapur ve Hırvatistan'dan temsilciler de bulunuyor.

Komitenin amacının, WAKO'nun sportif organizasyonları ve bilimsel gelişmeleri izlemek ve eğitim alanında destekleyici bir rol üstlenmek olduğu belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Kick Boks, Erzurum, Cebrail, Dünya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cebrail Gençoğlu, Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği Eğitim Komitesi üyeliğine seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:40:01. #1.13#
SON DAKİKA: ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cebrail Gençoğlu, Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği Eğitim Komitesi üyeliğine seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement