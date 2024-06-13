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ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cebrail Gençoğlu, Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği Eğitim Komitesi üyeliğine seçildi

Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Cebrail Gençoğlu, World Association of Kickboxing Organizations (WAKO)'da yapılan seçimle Eğitim Komitesi üyeliğine seçilmiştir.

Dr. Gençoğlu, beş yıldır aktif olarak sürdürdüğü Uluslararası Sporcu Komitesi üyeliğinin yanı sıra, 2024 yılında yapılan seçimle Eğitim ve Öğrenci Komitesi üyeliğine seçildi.

Eğitim Komitesi'nin başkanlığını Hırvatistan'dan Dino Bolosevic yürütmekte olan Komite üyeleri arasında İrlanda, Singapur ve Hırvatistan'dan temsilciler de bulunuyor.

Komitenin amacının, WAKO'nun sportif organizasyonları ve bilimsel gelişmeleri izlemek ve eğitim alanında destekleyici bir rol üstlenmek olduğu belirtildi. - ERZURUM