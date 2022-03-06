ETÜ'ye güreşte 3 madalya birden - Son Dakika
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ETÜ'ye güreşte 3 madalya birden

06.03.2022 12:16
ETÜ'ye güreşte 3 madalya birden

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Türkiye Üniversitelerarası Güreş Şampiyonası'ndan 3 madalya ile döndü.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Türkiye Üniversitelerarası Güreş Şampiyonası'ndan 3 madalya ile döndü.

Türkiye Üniversite Sporları 2022 faaliyet programında yer alan ve 2-6 Mart tarihleri arasında Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Güreş Şampiyonası'nda ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin de aralarında bulunduğu 47 üniversiteden çok sayıda sporcu mücadele etti.

Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya Serbest Stilde katılan Spor Bilimleri 3. sınıf öğrencilerinden Oğuzhan Özdemir 97 kiloda, Ömer Faruk Karadeniz ise 87 kiloda Türkiye 2.si olurken, 57 kiloda mücadele eden Mümin Kardeş Türkiye 3.sü oldu.

Üç madalya ile birlikte Erzurum'a dönen Güreş Takımını tebrik eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, "ÜNİLİG Güreş Şampiyonası'na ilk kez katılmasına rağmen 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile dönen güreş takımımız çalışmalarının karşılığını aldı. Bu şampiyona sporcularımız için ciddi bir tecrübe oldu. İnanıyorum ki önümüzdeki yıl zirvenin en önemli adayı ETÜ olacak. Bu vesileyle başta sporcularımız olmak üzere Spor Bilimleri Fakültesi hocalarımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

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Erzurum Teknik Üniversitesi, Türkiye, Erzurum, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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