EURO 2024 Açılış Maçı: Almanya İskoçya ile Karşılaşacak - Son Dakika
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EURO 2024 Açılış Maçı: Almanya İskoçya ile Karşılaşacak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında ev sahibi Almanya, yarın Münih'te İskoçya ile mücadele edecek. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvanın ilk maçı, A Grubu'nda Almanya ile İskoçya arasında oynanacak. Almanya, elemeleri oynamadan direkt gruplarda yer alırken, İskoçya ise A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

13.06.2024 09:52
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) açılış maçında ev sahibi Almanya, yarın Münih'te İskoçya ile mücadele edecek.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında organize edilecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılışı yarın yapılacak. Turnuvanın ilk maçında A Grubu'nda Almanya ile İskoçya, TSİ 22.00'de Münih'te bulunan Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek.

Turnuvayı organize eden Almanya, elemeleri oynamadan direkt gruplarda yer aldı. 2024 yılında 4 hazırlık maçı yapan Almanlar, 3 kez galip gelirken, 1 defa da berabere kaldı. Bu süreçte Fransa'yı 2-0, Hollanda'yı 2-1 ve Yunanistan'ı 2-1 yenen Almanya, Ukrayna ile de 0-0 berabere kaldı.

İskoçya ise elemelerde A Grubu'nda İspanya, Norveç, Gürcistan ve Güney Kıbrıs ile mücadele etti. Grubu 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 17 puanla ikinci sırada tamamlayan İskoçya, Avrupa Futbol Şampiyonası bileti aldı.

Clement Turpin düdük çalacak

Almanya - İskoçya mücadelesini Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak. Maçın 4. hakemi ise François Letexier olacak.

A Grubu'nun diğer müsabakasında cumartesi günü Macaristan ile İsviçre oynayacak. - HANNOVER

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor EURO 2024 Açılış Maçı: Almanya İskoçya ile Karşılaşacak - Son Dakika

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