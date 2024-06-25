EURO 2024 B Grubu Maçları Tamamlandı - Son Dakika
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EURO 2024 B Grubu Maçları Tamamlandı

EURO 2024 B Grubu Maçları Tamamlandı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) B Grubu maçları tamamlandı. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada B Grubu'nun üçüncü ve son maçları Arnavutluk ile İspanya, Hırvatistan ile de İtalya arasında gerçekleşti. İspanya, Arnavutluk'u 1-0 mağlup ederek lider olarak bir üst tura çıktı. İtalya ise son dakika golüyle Hırvatistan'ı 1-1 berabere bırakarak ikinci sırada yer aldı.

25.06.2024 00:15
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) B Grubu maçları tamamlandı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada B Grubu'nun üçüncü ve son maçları Arnavutluk ile İspanya, Hırvatistan ile de İtalya arasında gerçekleşti.

Düsseldorf'taki müsabakada daha önce gruptan lider çıkmayı garantileyen İspanya, Arnavutluk'u Ferran Torres'in 13. dakikada kaydettiği golle devirdi. Bu sonucun ardından Arnavutluk, organizasyona veda etti.

Leipzig'de oynanan günün diğer maçı ise nefesleri kesti. Grupta 1 puanı bulunan Hırvatistan ile 3 puanlı İtalya'nın karşı karşıya geldiği müsabakada, Hırvatistan 55. dakikada yıldız oyuncusu Luka Modric'in golüyle öne geçti.

Maçın bu şekilde tamamlanması durumunda Hırvatistan'ın eksi averajla son 16 turuna yükseleceği eşleşmede, İtalya son dakika golüyle sevinen taraf oldu.

Müsabakanın 90+8. dakikasında Mattia Zaccagni ile beraberliği yakalayan İtalya, grubu 4 puanla 2. sırada tamamlayarak bir üst tura yükseldi.

Puan durumu

B Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:

TakımMaçGBMAYAv.P
İspanya33005059
İtalya31113304
Hırvatistan302136-32
Arnavutluk301235-21

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor EURO 2024 B Grubu Maçları Tamamlandı - Son Dakika

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