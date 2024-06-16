EURO 2024 D Grubu: Avusturya - Fransa - Son Dakika
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EURO 2024 D Grubu: Avusturya - Fransa

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda D Grubu'nda yarın Avusturya ile Fransa karşı karşıya gelecek. Fransa, Avusturya karşısında galip gelerek turnuvaya iyi başlamak istiyor. Avusturya ise puanla ayrılmayı hedefliyor. İki takım arasında bugüne dek oynanan karşılaşmalarda Fransa'nın üstünlüğü bulunuyor.

16.06.2024 09:15
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda yarın Avusturya ile Fransa karşı karşıya gelecek.

Düsseldorf Arena'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ile Angel Nevado üstlenecek.

EURO 2016 ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda final oynayan, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ise şampiyonluk yaşayan Fransa, Avusturya karşısında galip gelerek turnuvaya iyi başlamak istiyor.

Avusturya ise Hollanda ve Polonya'nın da bulunduğu grupta ilk maçından puanla ayrılmayı hedefliyor.

Şampiyona yolculukları

Eski kaptanı Didier Deschamps'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Fransa, elemeleri namağlup şekilde geçerek finallerde mücadele etme hakkı kazandı.

Alman teknik direktör Ralf Rangnick'in 2022 yılında göreve başladığı Avusturya ise F Grubu'nda Belçika'nın ardından ikinci sırada EURO 2024 bileti aldı.

Rekabette Fransa üstün

İki takım arasında bugüne dek oynanan karşılaşmalarda Fransa'nın üstünlüğü bulunuyor.

Taraflar daha önce 15 maçta karşılaşırken, bunların 13'ünü Fransa, 9'unu ise Avusturya kazandı, 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Fransa'nın 42 golüne, Avusturya 41 golle yanı verdi.

Muhtemel 11

Karşılaşmada takımların muhtemel 11'leri şöyle:

Avusturya: Pentz, Posch, Lienhart, Trauner, Mwene, Laimer, Seiwald, Wimmer, Sabitzer, Baumgartner, Gregoritsch

Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez, Griezmann, Kante, Rabiot, Dembele, Thuram, Mbappe

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor EURO 2024 D Grubu: Avusturya - Fransa - Son Dakika

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SON DAKİKA: EURO 2024 D Grubu: Avusturya - Fransa - Son Dakika
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