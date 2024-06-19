EURO 2024: Danimarka ile İngiltere Karşılaşacak - Son Dakika
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EURO 2024: Danimarka ile İngiltere Karşılaşacak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu ikinci maçında Danimarka ile İngiltere yarın karşılaşacak. İngiltere, gruptan çıkmayı garantilemek için galibiyet arayacakken, Danimarka ise EURO 2020'nin rövanşını almak istiyor. İki takım arasında gerçekleşecek olan mücadele öncesinde İngiltere'nin üstünlüğü bulunuyor.

19.06.2024 09:15
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ikinci maçında yarın Danimarka ile İngiltere karşılaşacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada C Grubu'nda mücadele eden iki takım, Frankfurt Arena'da sahaya çıkacak. Müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Artur Soares Dias yönetecek. Dias'ın yardımcılıklarını Paulo Soares ile Pedro Ribeiro üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Ukrayna'dan Mykola Balakin olacak.

İngiltere'de hedef gruptan çıkmayı garantilemek

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen İngiltere, Danimarka'yı yenerek 2'de 2 yapmanın peşinde.

C Grubu'na 1-0'lık Sırbistan galibiyetiyle başlayan İngiltere, grup liderliğini elinde bulunduruyor. Yarınki karşılaşmayı kazanması durumunda puanını 6'ya çıkaracak İngiltere, son 16'ya kalmayı garantileyecek.

Danimarka, EURO 2020'nin rövanşını almak istiyor

Danimarka, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finalde elendikleri rakibi karşında rövanşı almayı hedefliyor.

İki takım son olarak EURO 2020 yarı finalinde karşılaşmış, İngiltere uzatmaya giden maçı 2-1 kazanarak adını finale yazdırmıştı.

Gruptaki ilk maçında Slovenya karşısında öne geçmesine rağmen 1-1'lik skora razı olan Danimarka, İngiltere maçını kazanması durumunda gruptan çıkma iddiasını güçlendirecek. Aksi durumda 1 puanı bulunan son yarı finalist Danimarka ciddi yara alacak.

Rekabette İngiltere önde

Danimarka ile İngiltere, tarihlerinde 24 kez karşı karşıya geldi.

Geride kalan müsabakalarda İngiltere, galibiyet sayısında 14'e 5 üstünlük kurdu. Beş müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

İngiltere'nin attığı 41 gole, Danimarka 24 golle karşılık verebildi.

Muhtemel 11'ler

İki takımın yarınki maça şu 11'ler ile çıkması bekleniyor:

Danimarka: Schmeichel, Andersen, Christensen, Vestergaard, Kristiansen, Norgaard, Eriksen, Hojbjerg, Maehle, Hojlund, Poulsen

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Alexander-Arnold, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane

Kaynak: AA

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