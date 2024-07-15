EURO 2024, golcüler için iyi geçmedi - Son Dakika
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EURO 2024, golcüler için iyi geçmedi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yıldız golcüler, takımları ve taraftarlarının gol beklentisini karşılayamadı.

15.07.2024 12:09
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yıldız golcüler, takımları ve taraftarlarının gol beklentisini karşılayamadı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te 24 takım dörderli 6 grupta mücadele etti. İspanya'nın finalde İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştığı turnuvada yapılan toplam 51 müsabakada 117 kez gol anonsu yapıldı.

Turnuvaya kulüp takımlarında 15 ve üstü gol atarak gelen 42 futbolcu, hem takımlarının hem de futbolseverlerin en büyük gol umudu oldu. Ancak bu futbolculardan 28'i şampiyonayı boş geçerek hayal kırıklığı oluşturdu. Diğer 14 futbolcu ise toplamda 20 kez fileleri havalandırabildi.

Ronaldo gol sevinci yaşayamadı

Portekiz'in efsane futbolcusu Cristiano Ronaldo, EURO 2024'ü boş geçti.

Kariyerinin altıncı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 39 yaşındaki yıldız futbolcu, Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr forması altında 44 gol atarak turnuvaya geldi.

Yıldız golcü, EURO 2024'te 5 maçta toplamda 486 dakika sahada kalırken, fileleri havalandıramadı.

Slovenya ile yapılan son 16 tur maçının uzatma bölümünde kullandığı penaltıdan yararlanamayan Ronaldo, büyük üzüntü yaşamıştı.

Mbappe'nin tek golü penaltıdan

Fransa'nın yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, EURO 2024'ü bir golle kapattı.

Paris Saint-Germain formasıyla sezonu 44 golle tamamlayan Mbappe, Fransızların en büyük gol umudu olarak turnuvaya geldi. Avusturya ile yapılan ilk maçta burnu kırılan yıldız futbolcu, kalan maçları maskeyle oynamak zorunda kaldı.

Skor anlamında beklentileri karşılayamayan Mbappe, kaydettiği tek golü grup aşamasında penaltıdan kaydetti.

En golcüsü Kane

Kulüp takımlarından formda gelen futbolcular arasında en golcüsü İngiliz Harry Kane oldu.

Almanya'nın Bayern Münih takımında sezonu 44 golle tamamlayan Kane, EURO 2024'te 3 kez fileleri havalandırarak söz konusu oyuncular arasında en golcüsü olarak ön plana çıktı.

Golcülerin EURO 2024 performansı

Kulüp takımlarından sezonu 15 ve üstü golle tamamlayan futbolcuların 2024 Avrupa Şampiyonası performansı şöyle:

ÜlkeTakımOyuncuKulüp maçKulüp golEURO 2024 maç EURO 2024 golDakika
PortekizAl-NassrCristiano Ronaldo454450486
FransaPSGKylian Mbappe484451464
İngiltereBayern MünihHarry Kane454473605
SırbistanAl-HilalAleksandar Mitrovic444030241
BelçikaLeipzigLois Openda45283070
İngiltere Manchester CityPhil Foden532770622
İngiltereChelseaCole Palmer482751144
İngiltereAston VillaOllie Watkins53273159
DanimarkaClub BruggeSkov Olsen502630122
PolonyaBarcelonaRobert Lewandowski492621120
UkraynaGironaArtem Dovbyk412530247
FransaAtletico MadridAntoine Griezmann482460393
İngiltereReal MadridJude Bellingham422372671
ArnavutlukSivassporRey Manaj362230156
HollandaAjaxBrian Brobbey4322101
SırbistanSparta PragVeljko Birmancevic48222025
BelçikaRomaRomelu Lukaku472140359
DanimarkaAnderlechtAndres Dreyer3921000
İspanyaAtletico MadridAlvaro Morata482171454
İngiltereWest HamJarrod Bowen44202035
İngiltereArsenalBukayo Saka472071635
AlmanyaStuttgartDeniz Undav3319106
İtalyaAtalantaGianluca Scamacca441940252
HırvatistanOsasuna Ante Budimir381830122
SırbistanJuventusDusan Vlahovic381830177
SlovenyaLeipzigBenjamin Sesko421840360
AlmanyaBayer LeverkusenFlorian Wirtz491852281
BelçikaArsenalLeandro Trossard461730170
FransaMilanOlivier Giroud47174056
İspanyaReal MadridJoselu49172089
HırvatistanHoffenheimAndrej Kramaric311731245
PolonyaBaşakşehirKrzysztof Piatek36171160
AlmanyaHoffenheimMaximilian Beier35161025
DanimarkaManchester UnitedRasmus Hojlund431640290
SlovakyaSparta PragLukas Haraslin441640268
PolonyaAntalyasporAdam Buksa351621150
AlmanyaBorussia DortmundNiclas Fillkrug461652162
DanimarkaAnderlechtKasper Dolberg42152038
FransaInterMarcus Thuram461540261
PortekizMilanRafael Leao471540289
PortekizLiverpool Diego Jota32153097
HollandaBorussia DortmundDonyell Malen381542190

Kaynak: AA

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