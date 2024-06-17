EURO 2024'te 12 futbolcu ilk kez milli takım forması giyecek - Son Dakika
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EURO 2024'te 12 futbolcu ilk kez milli takım forması giyecek

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı'nın F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan ile karşılaşacak olan A Milli Takım, 12 futbolcuya ilk kez milli takım forması giyme fırsatı veriyor. Bu genç futbolcular, kariyerlerinin başında olmalarına rağmen Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterme şansı yakaladılar. Ayrıca, Hakan Çalhanoğlu üçüncü, Cenk Tosun ise ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda forma giyecek.

17.06.2024 11:57
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki ilk maçında yarın Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Takım'da 12 futbolcu, ilk kez turnuvada oynama fırsatı buldu.

Almanya'da düzenlenen Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en büyük organizasyonunda Türkiye'nin kadrosunda 26 futbolcu yer alıyor.

Bu futbolculardan 12'si, ilk kez milli takımın Avrupa Şampiyonası kadrosuna alındı.

Kariyerinin başında olan Arda Güler (19), Kenan Yıldız (19), Semih Kılıçsoy (18), Ahmetcan Kaplan (21) ve Bertuğ Yıldırım (21), genç yaşlarında şampiyonada boy gösterme fırsatı yakaladı.

Ferdi Kadıoğlu (24), Salih Özcan (26), İsmail Yüksek (25), Barış Alper Yılmaz (24) ve Yunus Akgün (23) de ilk kez bu turnuvada oynama şansı elde etti.

Ay-yıldızlılarda 29 yaşındaki Abdülkerim Bardakcı ile 30 yaşındaki Samet Akaydın da kariyerinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda forma giyme fırsatına sahip oldu.

Hakan Çalhanoğlu'nun üçüncü, Cenk Tosun'un ikinci şampiyonası olacak

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosunda bulunan oyunculardan 12'si, ikinci kez bu heyecanı yaşayacak.

Mert Günok, Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Yusuf Yazıcı ve İrfan Can Kahveci, millilerin grup aşamasında veda ettiği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kadrosunda yer almıştı.

Milli takımda Hakan Çalhanoğlu üçüncü, Cenk Tosun ise ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda oynama fırsatı yakalayacak. Hakan, EURO 2016 ve EURO 2020'de forma giyerken, Cenk ise EURO 2016'da görev yapmıştı.

Kaynak: AA

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