EURO 2024'te 50 maç tamamlandı, finale İspanya ve İngiltere yükseldi - Son Dakika
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EURO 2024'te 50 maç tamamlandı, finale İspanya ve İngiltere yükseldi

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 50 maç oynandı ve İspanya ile İngiltere finale çıktı. Şampiyonada toplam 114 gol atıldı ve müsabaka başına 2.28 gol ortalaması yakalandı. İspanya, 13 golle en skorer takım olurken, İngiltere'nin gol sayısı 7'de kaldı. Final öncesi gol krallığında ise İspanya'dan Dani Olmo ve İngiltere'den Harry Kane 3'er golle ilk sırada yer alıyor. İspanya, turnuvada oynadığı 6 maçı da kazanarak finale yükselirken, İngiltere ise 3 galibiyetle finale çıktı.

11.07.2024 12:39
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) 50 maç tamamlandı ve artık gözler Berlin'de oynanacak finale çevrildi.

Geride kalan 50 maçta futbolseverler tam 114 gole tanıklık ederken, müsabaka başına 2.28'lik gol ortalaması yakalandı.

En fazla gol ise 23 kez filelerin havalandığı 16 ve 30. dakikalar arasında atıldı.

Her 39 dakikada bir gol atılan şampiyonanın en skorer ekibi ise 13 kez ağları havalandıran İspanya oldu. İspanya'yı, çeyrek finalde elenmesine rağmen 11 gol atan Almanya izledi.

Yarı final oynayan Hollanda 10 golle üçüncü, çeyrek finalde elenen Türkiye ise 8 golle dördüncü en skorer takım konumunda yer aldı. Finale yükselen İngiltere'nin attığı gol sayısı ise 7'de kaldı. İngiltere, 7 golünün 2'sini yarı finalde Hollanda karşısında kaydetti.

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Gol krallığı için gözler Kane ve Olmo'da

Berlin'de oynanacak final öncesi gol krallığında 6 oyuncu 3 golle sıralamada ilk basamakta yer alıyor.

Final oynayacak ekiplerden İspanya'dan Dani Olmo ve İngiltere'den Harry Kane'in 3'er golü bulunuyor. Bu iki oyuncu finalde gol krallığı için de mücadele edecek.

Finalist takımlarda Olmo ve Kane'i, 2'şer gollü İspanyol Fabian Ruiz ve İngiliz Jude Bellingham izliyor.

İspanya 6, İngiltere 3 galibiyetle finalde

EURO 2024'te şampiyonluk için sahaya çıkacak iki ekipten İspanya, turnuvada oynadığı 6 maçı da kazanarak finale yükseldi. Beş maçını 90 dakikada kazanan İspanya, yalnızca çeyrek finalde ev sahibi Almanya'yı uzatmalara giden karşılaşma sonucunda mağlup etti.

İngiltere ise finale kadar oynadığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet aldı. Grup aşamasını 1 galibiyet ve 2 beraberlikle geçen İngilizler, son 16 turunda Slovakya'yı uzatmalarda 2-1 mağlup ederken, çeyrek finalde ise İsviçre'yi penaltı atışları sonucunda elemeyi başardı.

Yarı finalde Hollanda'yı 2-1'le geçen İngiltere, normal süre ve uzatmalarda 3. kez galibiyet sevinci yaşadı.

Asist sıralamasında Yamal zirvede

EURO 2024'te geride kalan maçlarda en fazla asist yapan isim, İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal oldu.

Üç gol pasıyla öne çıkan Yamal'ı, aralarında Arda Güler'in de bulunduğu 13 oyuncu 2'şer asistle takip etti. İkişer asist yapanlar arasında yine İspanya'dan Olmo ve Fabian Ruiz de bulunuyor.

En fazla kurtarış sayısı hala Mamardashvili'de

Şampiyonada en fazla kurtarış yapan kaleciler sıralamasında Gürcistan kalecisi Mamardashvili zirvedeki yerini koruyor.

Gürcistan'ın son 16 turunda elenmesine rağmen, Mamardashvili, 4 maçta yaptığı 29 kurtarışla bu alanda açık farkla ilk sırada.

Mert Günok'un 15 kurtarış yaptığı şampiyonada, finale çıkan ekiplerden İngiltere'nin kalecisi Pickford'un 14, İspanya'nın kalecisi Unai Simon ise 12 kurtarışı bulunuyor.

Kaynak: AA

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