EURO 2024'te Düsseldorf'un ilk maçı heyecanı - Son Dakika
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EURO 2024'te Düsseldorf'un ilk maçı heyecanı

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahibi şehirlerinden Düsseldorf, organizasyondaki ilk maçına hazır. Avusturya ile Fransa arasında oynanacak müsabaka ile şampiyonaya ev sahipliği yapacak olan şehir, caddelerini bayrak ve flamalarla süsledi. Düsseldorf, ayrıca Slovakya-Ukrayna, Arnavutluk-İspanya, son 16 turu ve çeyrek final müsabakalarına da ev sahipliği yapacak.

13.06.2024 18:12
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ev sahibi şehirlerinden Düsseldorf, organizasyondaki ilk maçına hazır.

Avrupa'nın futbolda milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonu EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da 10 şehir ve statta düzenlenecek.

EURO 2024'te 5 müsabakanın oynanacağı şehir, kapılarını şampiyonaya ilk olarak Avusturya ile Fransa arasında 17 Haziran'da oynanacak müsabakayla açacak.

Müsabaka öncesinde şehrin merkezindeki caddeler bayrak ve flamalarla donatıldı.

Düsseldorf, 21 Haziran'da Slovakya- Ukrayna, 24 Haziran'da Arnavutluk- İspanya, 1 Temmuz'da son 16 turu ve 6 Temmuz'da çeyrek final müsabakalarına ev sahipliği yapacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: EURO 2024'te Düsseldorf'un ilk maçı heyecanı - Son Dakika
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