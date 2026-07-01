EURO 2024'te Usulsüzlük Soruşturması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

EURO 2024'te Usulsüzlük Soruşturması

01.07.2026 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da EURO 2024 bilet ve konaklama hizmetleriyle ilgili usulsüzlük soruşturması başlatıldı.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) bilet ve ağırlama hizmetlerinde usulsüzlük yapıldığı şüphesiyle Almanya Futbol Federasyonu (DFB) genel merkezi dahil ülke genelinde arama yapıldı.

Bochum Savcılığı ve Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Kriminal Dairesi (LKA NRW) tarafından yapılan ortak açıklamada, EURO 2024'teki bilet ve ağırlama hizmetlerine yönelik usulsüzlük soruşturması kapsamında ülke çapında çok sayıda adreste arama gerçekleştirildiği bildirildi.

Kolluk kuvvetlerinden alınan bilgiye göre, DFB'nin Frankfurt'taki genel merkezine düzenlenen baskına 100'den fazla polis katıldı.

Operasyona ilişkin DFB ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) kanadından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Soruşturmanın merkezinde, turnuvanın ev sahibi şehirlerinden Gelsenkirchen'de görev yapmış bir belediye çalışanının, organizasyon komitesi yetkililerinden usulsüz menfaat sağladığı iddiası yer alıyor.

Şüphelinin, uluslararası bir futbol müsabakasına katılım, seyahat ve lüks otel konaklamalarını içeren yaklaşık 2 bin 400 avro değerinde "onaylanmamış ayrıcalıklar" elde ettiği ileri sürülüyor.

Alman basınındaki haberlere göre, yürütülen tahkikatta, organizasyon komitesi yetkililerinin ev sahibi şehirlere mevzuata aykırı şekilde biletler için "özel ön alım hakları" teklif ettiği, bazı şehir yönetimlerinin de bu hakları kullanarak biletleri farklı amaçlarla tahsis ettiği saptandı.

Söz konusu bilet yolsuzluğu operasyonunun, Alman futbolunun çalkantılı bir dönemden geçtiği sırada gerçekleşmesi dikkati çekti.

Almanya Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda Paraguay'a elenerek turnuvaya erken veda etmesi ülkede büyük tartışma yaratırken, Başbakan Friedrich Merz'in yenilgiye rağmen sosyal medyada takımı öven paylaşımı kamuoyunda tepki toplamıştı.

Kaynak: AA

Etkinlikler, 3. Sayfa, Almanya, Olaylar, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor EURO 2024'te Usulsüzlük Soruşturması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arazisine kamera taktı, olan bitenler karşısında şoku yaşadı Arazisine kamera taktı, olan bitenler karşısında şoku yaşadı
Muhtar, düğünde havaya ateş açmak isterken davetliyi yaraladı Muhtar, düğünde havaya ateş açmak isterken davetliyi yaraladı
Şanlıurfa’da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak Şanlıurfa'da 11 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak
Somali’de Eş-Şebab’a Türk F-16’larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi Somali'de Eş-Şebab'a Türk F-16'larıyla operasyon: 35 terörist etkisiz hale getirildi
Pakistan’da etüt merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrenci hayatını kaybetti Pakistan'da etüt merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrenci hayatını kaybetti
Antalya, Bolu ve Adana’da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı Antalya, Bolu ve Adana'da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı

15:46
Bir devrin sonu Fiat Egea’nın üretimi resmen sona erdi
Bir devrin sonu! Fiat Egea'nın üretimi resmen sona erdi
15:40
Trump’tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran’la çok iyi anlaşıyoruz
Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz
15:21
İstanbul’da seri taciz skandalı Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
14:50
Cemil Tugay’dan AK Parti’ye geçecek iddialarına yanıt
Cemil Tugay'dan AK Parti'ye geçecek iddialarına yanıt
14:35
Netanyahu dünyaya rest çekti: Lübnan’daki işgali sürdüreceğiz
Netanyahu dünyaya rest çekti: Lübnan'daki işgali sürdüreceğiz
14:09
Destici’den komedyen Deniz Göktaş’a sert tepki: O dili koparırız
Destici'den komedyen Deniz Göktaş'a sert tepki: O dili koparırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 16:16:46. #7.12#
SON DAKİKA: EURO 2024'te Usulsüzlük Soruşturması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.