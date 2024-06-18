EURO 2024: Türkiye-Gürcistan Maçı 1-1 Berabere Sonuçlandı - Son Dakika
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EURO 2024: Türkiye-Gürcistan Maçı 1-1 Berabere Sonuçlandı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Gürcistan ile karşılaştı. İlk yarı 1-1 berabere sona erdi. Mert Müldür'ün golüyle öne geçen Türkiye, Mikautadze'nin golüne engel olamayarak beraberliği kabul etti.

18.06.2024 19:53
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Gürcistan ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Arda Güler'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe hareketlenen Abdülkerim'in kafa vuruşu yandan auta gitti.

10. dakikada Gürcistan savunmasının hatasında ceza sahası sol tarafında topun sahibi olan Kenan Yıldız, pasını bekletmeden yay üzerindeki Kaan Ayhan'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp kaleye paralel şekilde dışarı çıktı.

11. dakikada gelişen Gürcistan atağında Mekvabishvili'nin ceza alanı dışında kaleyi karşıdan gören pozisyondan çektiği şutta savunmada Abdülkerim'e de çarpan topu kaleci Mert Günok sağına uzanıp kornere çeldi.

14. dakikada sol kanattan ceza alanına giren Kenan Yıldız'ın son çizgiye inmeden çektiği sert şutu kaleci Mamardashvili iki hamlede kontrol etti.

25. dakikada sol kanattan Orkun'un pasında ceza alanına hareketlenen Ferdi'nin son çizgiye inip içeriye çevirdiği topu savunmada Dvali kafayla arkaya aşırdı. Sağ çaprazda ceza sahası çizgisi üzerinde meşin yuvarlağı önünde bulan Mert Müldür'ün gelişine sert şutu ağlarla gitti. 1-0

27. dakikada hızlı gelişen Türkiye atağında Barış Alper'in pasıyla sağ kanattan hareketlenen Arda Güler, yerden ceza sahasına ortaladı. Altıpas içinde Orkun'un dokunduğu topa arkada direkteki Kenan'ın vuruşu ağlarla buluştu. Ancak hakem Facundo Tello, VAR uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

32. dakikada sağ taraftan atağa çıkan Gürcistan'da Kochorashvili'nin, ceza sahası çizgisi üzerinden ön direğe yerde gönderdiği topa Mikautadze'nin bekletmeden vuruşu direk yanından filelere gitti. 1-1

Stat: BVB Dortmund

Hakemler: Facundo Tello, Gabriel Chade, Ezequiel Brailovsky

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Gürcistan: Mamardashvili, Kverkvelia, Kashia, Dvali, Kakabadze, Chakvetadze, Kochorashvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Mikautadze, Kvaratskhelia

Yedekler: Gugeshashvili, Zivzivadze, Davitashvili, Kvilitaia, Gocholeishvili, Lochoshvili, Gvelesiani, Kvekveskiri, Kiteishvili, Altunashvili, Shengelia, Lobjanidze, Tabidze, Sigua

Teknik Direktör: Willy Sagnol

Goller: Mert Müldür (dk. 25) (Türkiye), Mikautadze (Gürcistan)

Sarı kart: Abdülkerim Bardakcı (Türkiye) - DORTMUND

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor EURO 2024: Türkiye-Gürcistan Maçı 1-1 Berabere Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: EURO 2024: Türkiye-Gürcistan Maçı 1-1 Berabere Sonuçlandı - Son Dakika
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