EuroBasket 2025 Finali Heyecanı!

Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da vatandaşlar, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile oynadığı maçı dev ekranda izledi.

A Milli Basketbol Takımı'nın Almanya ile 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası final müsabakası için Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 100. Yıl Parkı'na dev ekran kuruldu.

Vatandaşlar müsabakayı heyecanla takip etti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya ile oynadığı karşılaşmayı dev ekranda izledi.

A Milli Basketbol Takımı'nın Almanya ile oynadığı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası final müsabakası için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önüne ekran kuruldu.

Maçı kurulan dev ekrandan izlemek için gelen vatandaşlar, müsabakanın başında İstiklal Marşı'nı okudu ve ardından A Milli Basketbol Takımı lehine tezahüratta bulundu.

Sporseverler, milli takımın attığı her baskette büyük heyecan yaşadı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya ile oynadığı karşılaşmayı, Kızılay Parkı'nda kurulan dev ekrandan izlemek isteyenler, erkenden alana geldi.

Taraftarlar tezahürat yaparak, Milli Takıma destek verdi.

Adıyaman

Kentte sporseverler, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya ile oynadığı karşılaşmayı dev ekranda izledi.

Eğri Çayı Parkı'nda kurulan dev ekranda vatandaşlar müsabakayı heyecanla takip etti.

Kilis

Kilis'te, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya ile oynadığı karşılaşmayı, Cumhuriyet Meydanı'na kurulan dev ekrandan izlemek isteyenler, erkenden alana geldi.

Vatandaşlar müsabakayı tezahürat yaparak heyecanla takip etti.