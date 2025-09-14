EuroBasket 2025 Finali: Türkiye İkincilikle Döndü

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile oynadığı karşılaşmayı Ankara'da vatandaşlar, Atatürk Orman Çiftliği'nde kurulan dev ekrandan izledi.
Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan maçı kurulan dev ekrandan izlemek için parkı dolduran başkentliler, müsabaka sırasında milli takımın kaydettiği her sayıda büyük mutluluk yaşadı.
Milli takım forması giyen katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla karşılaşmayı izledi.
Finalde Almanya'ya 88-83 yenilen A Milli Basketbol Takımı, Avrupa ikincisi oldu.
