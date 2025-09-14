EuroBasket 2025'te Almanya Şampiyon! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

EuroBasket 2025'te Almanya Şampiyon!

14.09.2025 23:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya, EuroBasket 2025 finalinde Türkiye'yi 88-83 yenerek şampiyon oldu. MVP ise Schröder.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Türkiye'yi 88-83 yenen Almanya, kupasını aldı.

Arena Riga'daki EuroBasket 2025 finalinin ardından kupa seremonisi düzenlendi.

Törende ilk olarak Avrupa ikincisi A Milli Takım'ın oyuncularına ve başantrenör Ergin Ataman'a gümüş madalyaları verildi.

Ardından Avrupa şampiyonu Almanya'da oyunculara ve teknik ekibe altın madalyaları takdim edildi.

FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, şampiyonluk kupasını Almanya'nın kaptanı Dennis Schröder'e verdi. Schröder, takım arkadaşlarıyla kupayı havaya kaldırdı.

EuroBasket 2025'in MVP'si Schröder

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülüne, Almanya'nın kaptanı Dennis Schröder, layık görüldü.

Schröder'e ödülünü EuroBasket 2025'in elçisi eski İspanyol basketbolcu Rudy Fernandez verdi.

Dennis Schröder, turnuvada oynadığı 9 maçta 20,3 sayı, 7,2 asist ve 3,4 ribauntluk performans sergiledi.

31 yaşındaki oyun kurucu, final maçında da 19 sayı kaydetti.

Schröder, Almanya'nın şampiyonluğa ulaştığı 2023 Dünya Kupası'nın da MVP'si seçilmişti.

Alperen Şengün, turnuvanın "En iyi 5"inde

Milli basketbolcu Alperen Şengün, EuroBasket 2025'in "En iyi 5"ine seçildi.

Turnuvanın en iyi 5 oyuncusu arasında Alperen'in yanı sıra Almanya'dan Schröder ile Franz Wagner, Yunanistan'dan Giannis Antetokounmpo ve Slovenya'dan Luka Doncic, yer aldı.

Alperen, şampiyonada oynadığı 9 maçta 21,6 sayı, 10,1 ribaunt ve 6,6 asist ortalamasıyla oynadı.

Kaynak: AA

Alperen Şengün, Basketbolcu, EuroBasket, Basketbol, Ekonomi, Türkiye, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor EuroBasket 2025'te Almanya Şampiyon! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke bu görüntüleri konuşuyor Genç kadın hırsıza geçit vermedi Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Genç kadın hırsıza geçit vermedi
Paris’te ücretsiz kızarmış tavuk izdihamı: Binlerce insan birbirine girdi Paris'te ücretsiz kızarmış tavuk izdihamı: Binlerce insan birbirine girdi
İlçeyi ayağa kaldıran kaza Vali gelip kalabalığı ikna etti İlçeyi ayağa kaldıran kaza! Vali gelip kalabalığı ikna etti
Sivas’ta zincirleme kaza 1’i ağır 10 yaralı Sivas'ta zincirleme kaza! 1'i ağır 10 yaralı
İş makinesi iki çocuğa çarptı 2 yaşındaki Hatice hayatını kaybetti İş makinesi iki çocuğa çarptı! 2 yaşındaki Hatice hayatını kaybetti
Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu

23:37
Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı
Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı
23:23
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaraylıları kızdıracak Fenerbahçe sözleri
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylıları kızdıracak Fenerbahçe sözleri
22:52
Yaşattığınız gurur yeter A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi
Yaşattığınız gurur yeter! A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi
22:21
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’ten maç sonu bir bomba paylaşım daha
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten maç sonu bir bomba paylaşım daha
21:02
Kadıköy’de olaylı derbi Fenerbahçe’nin
Kadıköy'de olaylı derbi Fenerbahçe'nin
19:01
Özgür Özel AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına çattı
Özgür Özel AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına çattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 00:08:22. #7.12#
SON DAKİKA: EuroBasket 2025'te Almanya Şampiyon! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.