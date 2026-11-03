EuroLeague'de 10. hafta yarın başlıyor, Anadolu Efes Paris Basketbol'u ağırlayacak - Son Dakika
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EuroLeague'de 10. hafta yarın başlıyor, Anadolu Efes Paris Basketbol'u ağırlayacak

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EuroLeague'de 10. hafta yarın başlıyor; Anadolu Efes 5 Kasım'da Paris Basketbol'u, Fenerbahçe Tarfin aynı gün Baskonia'yı ağırlayacak. Beşiktaş 6 Kasım'da Zalgiris'i konuk edecek; ligde 14. sıradaki Efes, 7. sıradaki Fenerbahçe ve 11. sıradaki Beşiktaş sahaya çıkacak.

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 10. haftanın perdesi yarın açılacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 10. hafta maçları, yarın, 5 Kasım Perşembe ve 6 Kasım Cuma günü oynanacak.

Türk temsilcilerinden Anadolu Efes, 5 Kasım Perşembe günü saat 20.15'te Fransız ekibi Paris Basketbol'u konuk edecek. Ligde 4 galibiyet ve 5 yenilgiyle 14. sırada yer alan lacivert-beyazlılar, son olarak sahasında Yunanistan'ın Panathinaikos takımını 83-68 yendi.

Fenerbahçe Tarfin, 5 Kasım Perşembe günü saat 21.00'de İspanya'nın Baskonia ekibini ağırlayacak. Geride kalan haftalarda 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, haftaya 7. basamakta girdi. Fenerbahçe Tarfin, ligdeki son 2 maçından yenilgiyle ayrıldı.

Beşiktaş ise 6 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Litvanya temsilcisi Zalgiris ile sahasında karşı karşıya gelecek. Oynadığı 9 müsabakada 4 galibiyet ve 5 yenilgi alan siyah-beyazlılar, 11. sırada bulunuyor. Beşiktaş, ligdeki son karşılaşmasında deplasmanda İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı 103-101 mağlup etti.

Basketbol Avrupa Ligi'nde 10. haftanın programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

22.45 Real Madrid (İspanya)-Panathinaikos (Yunanistan)

5 Kasım Perşembe:

20.15 Anadolu Efes-Paris Basketbol (Fransa)

21.00 Fenerbahçe Tarfin-Baskonia (İspanya)

21.45 Hapoel Tel Aviv (İsrail)-Barcelona (İspanya)

22.00 LDLV ASVEL (Fransa)-Bayern Münih (Almanya)

22.30 Armani Olimpia Milan (İtalya)-Valencia Basket (İspanya)

6 Kasım Cuma:

20.00 Beşiktaş-Zalgiris (Litvanya)

22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.30 Virtus Bologna (İtalya)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

22.45 Partizan (Sırbistan)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)

Kaynak: AA
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