EuroLeague'de 10. hafta yarın başlıyor, Anadolu Efes Paris Basketbol'u ağırlayacak

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 10. haftanın perdesi yarın açılacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 10. hafta maçları, yarın, 5 Kasım Perşembe ve 6 Kasım Cuma günü oynanacak.

Türk temsilcilerinden Anadolu Efes, 5 Kasım Perşembe günü saat 20.15'te Fransız ekibi Paris Basketbol'u konuk edecek. Ligde 4 galibiyet ve 5 yenilgiyle 14. sırada yer alan lacivert-beyazlılar, son olarak sahasında Yunanistan'ın Panathinaikos takımını 83-68 yendi.

Fenerbahçe Tarfin, 5 Kasım Perşembe günü saat 21.00'de İspanya'nın Baskonia ekibini ağırlayacak. Geride kalan haftalarda 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, haftaya 7. basamakta girdi. Fenerbahçe Tarfin, ligdeki son 2 maçından yenilgiyle ayrıldı.

Beşiktaş ise 6 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Litvanya temsilcisi Zalgiris ile sahasında karşı karşıya gelecek. Oynadığı 9 müsabakada 4 galibiyet ve 5 yenilgi alan siyah-beyazlılar, 11. sırada bulunuyor. Beşiktaş, ligdeki son karşılaşmasında deplasmanda İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı 103-101 mağlup etti.

Basketbol Avrupa Ligi'nde 10. haftanın programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

22.45 Real Madrid (İspanya)-Panathinaikos (Yunanistan)

5 Kasım Perşembe:

20.15 Anadolu Efes-Paris Basketbol (Fransa)

21.00 Fenerbahçe Tarfin-Baskonia (İspanya)

21.45 Hapoel Tel Aviv (İsrail)-Barcelona (İspanya)

22.00 LDLV ASVEL (Fransa)-Bayern Münih (Almanya)

22.30 Armani Olimpia Milan (İtalya)-Valencia Basket (İspanya)

6 Kasım Cuma:

20.00 Beşiktaş-Zalgiris (Litvanya)

22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.30 Virtus Bologna (İtalya)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

22.45 Partizan (Sırbistan)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)