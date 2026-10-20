EuroLeague'de 7. hafta Anadolu Efes'in Beşiktaş'ı konuk edeceği derbiyle açılacak

EuroLeague'de 7. hafta Anadolu Efes'in Beşiktaş'ı konuk edeceği derbiyle açılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Basketbol Avrupa Ligi'nde 7. hafta yarın başlıyor; Anadolu Efes, 22 Ekim Perşembe günü saat 20.30'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Beşiktaş'ı konuk edecek. Fenerbahçe Tarfin ise 23 Ekim Cuma günü saat 21.15'te son şampiyon Olympiakos'a konuk olacak.
Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 7. haftanın perdesi yarın açılacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7. hafta maçları yarın, 22 Ekim Perşembe ve 23 Ekim Cuma günü oynanacak.
EuroLeague'de bu hafta, Türk derbisine sahne olacak. Anadolu Efes, 22 Ekim Perşembe günü Beşiktaş'ı konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.
Organizasyonda 2 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, 13. sırada yer alıyor. Oynadığı maçların 3'ünü kazanan ve 3'ünü kaybeden Beşiktaş, 11. basamakta bulunuyor.
Avrupa Ligi'ndeki bir diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe Tarfin, 23 Ekim Cuma günü son şampiyon Olympiakos'a konuk olacak. Sunel Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadele, saat 21.15'te başlayacak.
Geride kalan süreçte 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli ekip, haftaya averajla 2. sırada girdi.
Basketbol Avrupa Ligi'nde 7. hafta programı şöyle:
Yarın:
19.00 Hapoel IBI (İsrail)-Virtus Bologna (İtalya)
22 Ekim Perşembe:
20.30 Anadolu Efes-Beşiktaş
21.00 Bayern Münih (Almanya)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)
21.05 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Real Madrid (İspanya)
21.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Baskonia (İspanya)
21.30 Armani Olimpia Milan (İtalya)-Barcelona (İspanya)
21.45 Partizan (Sırbistan)-Kızılyıldız (Sırbistan)
23 Ekim Cuma:
20.00 Zalgiris (Litvanya)-LDLC ASVEL (Fransa)
21.15 Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe Tarfin
21.45 Paris Basketbol (Fransa)-Valencia Basket (İspanya)
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