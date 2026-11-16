EuroLeague'de bu sezon 4. çift maç haftası başlıyor, Fenerbahçe Asvel'i ağırlayacak - Son Dakika
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EuroLeague'de bu sezon 4. çift maç haftası başlıyor, Fenerbahçe Asvel'i ağırlayacak

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EuroLeague'de bu sezon 4. çift maç haftası başlıyor; 12. hafta maçları yarın ve 18 Kasım'da, 13. hafta maçları 19-20 Kasım'da oynanacak. Fenerbahçe yarın LDLC Asvel'i ağırlayacak, Beşiktaş 18 Kasım'da Real Madrid'i konuk edecek.

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) bu sezon 4. kez çift maç haftası heyecanı yaşanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 12. hafta karşılaşmaları yarın ve 18 Kasım Çarşamba günü, 13. hafta maçları ise 19 Kasım Perşembe ve 20 Kasım Cuma günü oynanacak.

Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Tarfin, 12. hafta maçında yarın LDLC Asvel'i konuk edecek. Sarı-lacivertliler 13. hafta maçında Armani Olimpia Milan'la deplasmanda karşılaşacak.

Organizasyonda 7 galibiyet, 4 yenilgi yaşayan Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, "2'de 2" yaparak zirve yürüyüşünü sürdürmeyi hedefliyor.

Beşiktaş'ın programı

Siyah-beyazlı basketbol takımının çift maç haftasında ilk rakibi, İspanyol temsilcisi Real Madrid olacak.

Beşiktaş'ın Real Madrid'i konuk edeceği müsabaka 18 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak.

Siyah-beyazlılar, 20 Kasım Cuma günü ise deplasmanda Sırbistan takımı Partizan'la saat 22.45'te karşılaşacak.

Beşiktaş, bu sezon oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 6 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes haftaya Dubai'de başlayacak

Avrupa Ligi'ndeki son maçında İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı mağlup eden Anadolu Efes, çift maç haftasındaki galibiyetleriyle çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Çift maç haftasında yarın Dubai Basketbol'la deplasmanda karşılaşacak Anadolu Efes, rakibiyle saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Lacivert-beyazlılar, 13. haftada ise 20 Kasım Cuma günü LDLC Asvel'i konuk edecek.

Anadolu Efes, organizasyondaki 11 maçta 5 galibiyet, 6 yenilgi yaşadı.

Basketbol Avrupa Ligi'nde 12. ve 13. hafta karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:

12. hafta

Yarın:

19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Anadolu Efes

20.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Olympiakos (Yunanistan)

21.00 Zalgiris Kaunas (Litvanya)-Bayern Münih (Almanya)

21.00 Fenerbahçe Tarfin-LDLC ASVEL (Fransa)

22.30 Barcelona (İspanya)-Paris Basketbol (Fransa)

22.30 Armani Olimpia Milan (İtalya)- Kızılyıldız (Sırbistan)

22.30 Kosner Baskonia (İspanya)-Hapoel Tel Aviv (İsrail)

22.45 Partizan (Sırbistan)-Valencia Basket (İspanya)

23.00 Virtus Bologna (İtalya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

18 Kasım Çarşamba:

20.00 Beşiktaş-Real Madrid (İspanya)

13. hafta

19 Kasım Perşembe:

20.15 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Dubai Basketball (Birleşik Arap Emirlikleri)

21.00 Zalgiris Kaunas (Litvanya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

22.00 Bayern Münih (Almanya)-Kosner Baskonia (İspanya)

22.30 Armani Olimpia Milan (İtalya)-Fenerbahçe Tarfin

22.45 Paris Basketbol (Fransa)-Hapoel Tel Aviv (İsrail)

23.00 Valencia Basket (İspanya)-Virtus Bologna (İtalya)

20 Kasım Cuma:

20.30 Anadolu Efes -LDLC ASVEL (Fransa)

22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Real Madrid (İspanya)

22.30 Barcelona (İspanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.45 Partizan (Sırbistan)-Beşiktaş (Türkiye)

Kaynak: AA
Real MadridFenerbahçeBeşiktaşSporSon Dakika

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