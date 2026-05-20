EuroLeague'de İspanya Zirvede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

EuroLeague'de İspanya Zirvede

20.05.2026 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol EuroLeague'de İspanyol takımları 14 şampiyonlukla lider, Türk ekipleri 4 kez kazandı.

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) en fazla şampiyonluğu İspanya ekipleri kazandı.

EuroLeague'de dörtlü final organizasyonu, 22-24 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilecek. Organizasyonda son şampiyon Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra İspanya'dan Real Madrid ile Valencia Basket ve Yunanistan'dan Olympiakos mücadele edecek.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda İspanya temsilcileri, 14 şampiyonlukla zirvede yer alırken İtalya takımları ise 13 kez kupanın sahibi oldu.

İspanya, son olarak 2022-23 sezonunda Real Madrid ile şampiyonluk sevinci yaşadı. İtalya ise en son 2001'de Kinder Bologna ile kupayı müzesine götürdü.

Türk ekiplerinden 4 şampiyonluk

Basketbol Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, ikişer şampiyonluk kupası aldı.

Fenerbahçe, 2016-17 sezonunda mutlu sona ulaşarak Türkiye'ye bu organizasyondaki ilk şampiyonluğunu kazandırdı.

Sarı-lacivertliler, İstanbul'un ev sahipliğinndeki dörtlü finalde önce Real Madrid'i, ardından Olympiakos'u mağlup ederek turnuvada şampiyonluğa ulaştı ve tarihi başarıya imza attı.

Fenerbahçe, geçen sezon ise Abu Dabi'deki dörtlü finalde ilk olarak Panathinaikos'u, finalde de Monaco'yu yenerek 8 yıl sonra kupanın yeniden sahibi oldu.

Anadolu Efes, 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

Lacivert-beyazlı takım, 2020-21 sezonunda Almanya'nın Köln kentindeki dörtlü finalde önce Rusya ekibi CSKA Moskova'yı, finalde de İspanya'dan Barcelona'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Anadolu Efes, 2021-22 sezonunda da Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki dörtlü finalde ilk olarak Yunanistan ekibi Olympiakos'a sonra da finalde İspanya temsilcisi Real Madrid'e üstünlük sağlayarak şampiyonluk kupasını aldı.

Yunanistan temsilcileri 10 kez şampiyon

Avrupa Ligi'nde Yunanistan temsilcileri 10 şampiyonluk kupası aldı.

Organizasyonda Panathinaikos 7, Olympiakos ise 3 defa kupanın sahibi oldu.

Panathinaikos, son şampiyonluğunu 2023-24 sezonunda Türk başantrenör Ergin Ataman yönetiminde elde etti.

Rusya'nın 8 kupası var

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Rusya ekipleri, 8 şampiyonluk yaşadı.

Söz konusu 8 şampiyonluğun tümüne CSKA Moskova ulaştı. Moskova temsilcisi, son olarak 2018-19'da kupayı müzesine taşıdı.

Ülkeler ve şampiyonluk sayıları

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ülkelerin şampiyonluk sayıları şöyle:

ÜlkeŞampiyonluk
İspanya14
İtalya13
Yunanistan10
Rusya8
İsrail6
Hırvatistan5
Türkiye4
Letonya3
Gürcistan1
Bosna Hersek1
Sırbistan1
Fransa1
Litvanya1
NOT: Hırvatistan, Bosna Hersek ve Sırbistan takımları Yugoslavya döneminde, Letonya ve Gürcistan ekipleri de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde şampiyonluk yaşadı. Rusya'nın CSKA Moskova takımı, 8 şampiyonluğun 4'ünü SSCB döneminde elde etti.

Kaynak: AA

Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor EuroLeague'de İspanya Zirvede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği Yazıyı kaldırınca müdahale geldi 19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği! Yazıyı kaldırınca müdahale geldi
İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025’te 2 bin 420’ye yükseldi İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025'te 2 bin 420'ye yükseldi
Yıldız futbolcuya şok Maçın ortasında kalçası açıldı Yıldız futbolcuya şok! Maçın ortasında kalçası açıldı
Okan Buruk Icardi’yi sildi: Gönderin gitsin Okan Buruk Icardi'yi sildi: Gönderin gitsin
Reha Muhtar’ın son halini gören inanamıyor Reha Muhtar'ın son halini gören inanamıyor
90 gündür kayıp: Hatay’da Uğur Çalışkan’dan haber alınamıyor 90 gündür kayıp: Hatay'da Uğur Çalışkan’dan haber alınamıyor

12:03
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
11:43
TBMM’den kan donduran Gazze raporu: Cezaevleri Guantanamo’dan beter
TBMM'den kan donduran Gazze raporu: Cezaevleri Guantanamo’dan beter
11:29
Milyonların hesabına “çift maaş“ gibi para yatacak
Milyonların hesabına "çift maaş" gibi para yatacak
11:14
Savaşta ilk gün çöken planı ABD, Ahmedinejad’ı İran Cumhurbaşkanı yapmak istedi
Savaşta ilk gün çöken planı! ABD, Ahmedinejad'ı İran Cumhurbaşkanı yapmak istedi
11:07
MSB NATO’ya sundu Türkiye’den kritik askeri yakıt hamlesi
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 12:18:32. #7.13#
SON DAKİKA: EuroLeague'de İspanya Zirvede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.