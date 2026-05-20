EuroLeague Dörtlü Final Yolda

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) Real Madrid, elde ettiği 11 şampiyonlukla en başarılı takım olarak öne çıkıyor.
EuroLeague'de Dörtlü Final organizasyonu, 22-24 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilecek. Organizasyonda son şampiyon Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra İspanya temsilcileri Real Madrid ile Valencia Basket ve Yunanistan ekibi Olympiakos mücadele edecek.
Real Madrid, 1958'den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 11 kez kupayı müzesine götürdü. Eflatun-beyazlılar, EuroLeague'de 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018 ve 2023'te şampiyonluk ipini göğüsledi.
Olympiakos, 3 kez şampiyon oldu
Avrupa Ligi'nde normal sezonu zirvede bitiren Olympiakos, 3 şampiyonluk yaşadı.
Organizasyonda ilk kez 1997'de kupanın sahibi olan Yunanistan temsilcisi, 2012 ve 2013'te de art arda şampiyonluğa ulaştı.
Fenerbahçe, iki defa Avrupa basketbolunun zirvesine çıktı
Sarı-lacivertli takım, Basketbol Avrupa Ligi'nde iki kez şampiyonluk elde etti.
EuroLeague'de ilk şampiyonluğunu 2017'de İstanbul'da kazanan Fenerbahçe Beko, 2025'te ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de kupayı müzesine götürdü.
Valencia, ilk şampiyonluğunun peşinde
İspanya temsilcisi, Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda ilk kez mücadele edecek.
İkinci sırada bitirdiği normal sezonda sergilediği performansla dikkati çeken, play-off'ta ise Panathinaikos AKTOR'u eleyen İspanya ekibi, büyük bir sürprize imza atarak organizasyondaki ilk şampiyonluğunu kazanmaya çalışacak.
CSKA Moskova 8, Panathinaikos 7 kez kazandı
EuroLeague'de Real Madrid'in ardından en fazla şampiyonluk yaşayan takımlar CSKA Moskova ile Panathinaikos oldu.
Rus ekibi organizasyonda 8 kez zirveye çıkarken, bu sezon ev sahibi olmasına rağmen Dörtlü Final'de yer alamayan Panathinaikos ise 7 şampiyonluk yaşadı.
Avrupa Ligi'nde Maccabi Rapyd 6, Varese 5, EA7 Emporio Armani Milan, ASK Riga ve Split 3'er, Barcelona, Virtus Bologna, Anadolu Efes, Cantu ve Cibona ise 2'şer kez kupanın sahibi oldu.
Organizasyonda Dinamo Tiflis, Joventut Badalona, Zalgiris, Bosna, Virtus Roma, Partizan ve Limoges ise birer defa şampiyonluğa ulaştı.
2001'de iki kupa düzenlendi
Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, 2000-2001 sezonunda iki ayrı şampiyona düzenlendi.
FIBA'nın Suprolig'i 20 takımla oynanırken, ULEB ise 24 ekiple Avrupa Ligi'ni organize etti.
Suprolig'in Dörtlü Final organizasyonu Fransa'nın başkenti Paris'te oynandı. Finalde Panathinaikos'u 81-67 yenen Maccabi, şampiyon oldu.
Avrupa Ligi'nde ise 5 maçlık final serisinde TAU Ceramica'ya 3-2 üstünlük kuran Kinder Bologna mutlu sona ulaştı.
FIBA ve ULEB'in anlaşmasının ardından Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu, 2002 yılından itibaren Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlandı.
1988'de Dörtlü Final sistemine geçildi
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Dörtlü Final sistemine 1988 yılında geçildi.
İlk yıllarda çift maç üzerinden yapılan finaller, daha sonra 1987'ye kadar tarafsız sahada tek müsabaka olarak oynandı.
Avrupa Ligi'nde 1988 yılından itibaren ise Dörtlü Final düzenlenmeye başlandı.
EuroLeague'in şampiyonları, finalistleri ve sonuçlar
Organizasyonda şampiyonluk yaşayan takımlar, finalistler ve final maçlarının sonuçları şöyle:
|Yıl
|Yer
|Finalistler
|Şampiyon
|1958
|Riga/Sofya
|ASK Riga-Akademik Sofya
|ASK Riga
|1959
|Riga/Sofya
|ASK Riga-Akademik Sofya
|ASK Riga
|1960
|Tiflis/Riga
|ASK Riga-Dinamo Tiflis
|ASK Riga
|1961
|Riga/Moskova
|CSKA Moskova-ASK Riga
|CSKA Moskova
|1962
|Cenevre
|Dinamo Tiflis-Real Madrid
|Dinamo Tiflis
|1963
|Madrid/Moskova
|CSKA Moskova-Real Madrid
|CSKA Moskova
|1964
|Brno/Madrid
|Real Madrid-Spartak Brno
|Real Madrid
|1965
|Moskova/Madrid
|Real Madrid-CSKA Moskova
|Real Madrid
|1966
|Bologna
|Simmenthal Milano-Slavia Prag
|Simmenthal Milano
|1967
|Madrid
|Real Madrid-Simmenthal Milano
|Real Madrid
|1968
|Lyon
|Real Madrid-Spartak Brno
|Real Madrid
|1969
|Barselona
|CSKA Moskova-Real Madrid
|CSKA Moskova
|1970
|Saraybosna
|Ignis Varese-CSKA Moskova
|Ignis Varese
|1971
|Antwerp
|CSKA Moskova-Ignis Varese
|CSKA Moskova
|1972
|Tel Aviv
|Ignis Varese-Jugoplastika Split
|Ignis Varese
|1973
|Liege
|Ignis Varese-CSKA Moskova
|Ignis Varese
|1974
|Nantes
|Real Madrid-Ignis Varese
|Real Madrid
|1975
|Antwerp
|Ignis Varese-Real Madrid
|Ignis Varese
|1976
|Cenevre
|Mobilgirgi Varese-Real Madrid
|Mobilgirgi Varese
|1977
|Belgrad
|Maccabi Tel Aviv-M. Varese
|Maccabi Tel Aviv
|1978
|Münih
|Real Madrid-M. Varese
|Real Madrid
|1979
|Grenoble
|Bosna Sarajevo-Emerson Varese
|Bosna Sarajevo
|1980
|Berlin
|Real Madrid-Maccabi Tel Aviv
|Real Madrid
|1981
|Strasbourg
|Maccabi Tel Aviv-Synudine Bologna
|Maccabi Tel Aviv
|1982
|Köln
|Squibb Cantu-Maccabi Tel Aviv
|Squibb Cantu
|1983
|Grenoble
|Ford Cantu-Billy Milan
|Ford Cantu
|1984
|Cenevre
|Banco di Roma-Barcelona
|Banco di Roma
|1985
|Atina
|Cibona Zagreb-Real Madrid
|Cibona Zagreb
|1986
|Budapeşte
|Cibona Zagreb-Zalgiris
|Cibona Zagreb
|1987
|Lozan
|Tracer Milan-Maccabi Tel Aviv
|Tracer Milan
|1988
|Gent
|Philips Milan-Maccabi Elite
|Philips Milan
|1989
|Münih
|Jugoplastika Split-Maccabi Elite
|Jugoplastika Split
|1990
|Zaragoza
|Jugoplastika Split-Barcelona
|Jugoplastika Split
|1991
|Paris
|POP 84 Split-Barcelona
|POP 84 Split
|1992
|İstanbul
|Partiza-Joventut Badalona
|Partizan
|1993
|Atina
|Limoges-Benetton
|Limoges
|1994
|Tel Aviv
|Joventut Badalona-Olympiakos
|Joventut Badalona
|1995
|Zaragoza
|Real Madrid-Olympiakos
|Real Madrid
|1996
|Paris
|Panathinaikos-Barcelona
|Panathinaikos
|1997
|Roma
|Olympiakos-Barcelona
|Olympiakos
|1998
|Barcelona
|Kinder Virtus Bologna-AEK
|Kinder Virtus Bologna
|1999
|Münih
|Zalgiris-Kinder Bologna
|Zalgiris
|2000
|Selanik
|Panathinaikos-Maccabi Elite
|Panathinaikos
|2001
|Paris(Suprolig)
|Maccabi Tel Aviv-Panathinaikos
|Maccabi Tel Aviv
|2001
|Bologna/Vitoria
|Kinder Virtus Bologna-TAU Ceramica
|Kinder Virtus Bologna
|2002
|Bologna
|Panathinaikos-Kinder Virtus Bologna
|Panathinaikos
|2003
|Barcelona
|Barcelona-Benetton
|Barcelona
|2004
|Tel Aviv
|Maccabi Elite-Skipper Fortitudo Bologna
|Maccabi Elite
|2005
|Moskova
|Maccabi Elite-TAU Ceramica
|Maccabi Elite
|2006
|Prag
|CSKA Moskova-Maccabi Elite
|CSKA Moskova
|2007
|Atina
|Panathinaikos-CSKA Moskova
|Panathinaikos
|2008
|Madrid
|CSKA Moskova-Maccabi Elite
|CSKA Moskova
|2009
|Berlin
|Panathinaikos-CSKA Moskova
|Panathinaikos
|2010
|Paris
|Regal Barcelona-Olympiakos
|Regal Barcelona
|2011
|Barcelona
|Panathinaikos-Maccabi Electra
|Panathinaikos
|2012
|İstanbul
|Olympiakos-CSKA Moskova
|Olympiakos
|2013
|Londra
|Olympiakos-Real Madrid
|Olympiakos
|2014
|Milano
|Maccabi Electra-Real Madrid
|Maccabi Electra
|2015
|Madrid
|Real Madrid-Olympiakos
|Real Madrid
|2016
|Berlin
|CSKA Moskova-Fenerbahçe Ülker
|CSKA Moskova
|2017
|İstanbul
|Fenerbahçe Ülker-Olympiakos
|Fenerbahçe Ülker
|2018
|Belgrad
|Real Madrid-Fenerbahçe Doğuş
|Real Madrid
|2019
|Vitoria
|CSKA Moskova-Anadolu Efes
|CSKA Moskova
|2021
|Köln
|Anadolu Efes-Barcelona
|Anadolu Efes
|2022
|Belgrad
|Anadolu Efes-Real Madrid
|Anadolu Efes
|2023
|Kaunas
|Real Madrid-Olympiakos
|Real Madrid
|2024
|Berlin
|Panathinaikos-Real Madrid
|Panathinaikos
|2025
|Abu Dabi
|Fenerbahçe Beko-Monaco
|Fenerbahçe Beko
