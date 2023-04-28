EuroLeague'de skandal olay! Maçta yumruklar havada uçuştu, oyuna ara verildi - Son Dakika
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EuroLeague'de skandal olay! Maçta yumruklar havada uçuştu, oyuna ara verildi

28.04.2023 00:15
EuroLeague'de skandal olay! Maçta yumruklar havada uçuştu, oyuna ara verildi

EuroLeague'de oynanan Real Madrid-Partizan maçında kavga çıktı. Basketbolcular, parkede yumruk yumruğa birbirine saldırdı. Hakemler, maçı devam ettirmemeye karar verdi.

EuroLeague'de Real Madrid-Partizan çeyrek final ilk karşılaşmasında kavga çıktı. Son periyotta Partizan'ın 90-85 üstün olduğu bölümde Sergio Llull ve Kevin Punter arasında yaşanan gerilim, yumruk yumruğa kavgaya dönüştü.

EuroLeague'de skandal! Obradovic'in maçında yumruklar konuştu, hakemler oyunu erken bitirdi
Olayın başlangıcı

PARKE KARIŞTI

Llull ve Punter'ın yumruklaşmasıyla iki takımın sporcuları birbirine girdi. Boks ringine dönüşen parkede bazı basketbolcular yere düştü. Antrenörler olaya müdahale etmek için parkeye girse de başarılı olamadı. Karşılaşmaya ara verildi.

EuroLeague'de skandal! Obradovic'in maçında yumruklar konuştu, hakemler oyunu erken bitirdi

ERKEN BİTİRME KARARI

Hakemler, çıkan kavga sebebiyle Real Madrid - Partizan maçını erken bitirme kararı aldı. Karşılaşmayı 90-85 kazanan Partizan, seride 2-0 öne geçti.

EuroLeague'de skandal! Obradovic'in maçında yumruklar konuştu, hakemler oyunu erken bitirdi
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SON DAKİKA: EuroLeague'de skandal olay! Maçta yumruklar havada uçuştu, oyuna ara verildi - Son Dakika
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