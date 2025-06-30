Ev bile tuttular! Fenerbahçe, yıldız golcünün transferinde sona geldi

Süper Lig devi Fenerbahçe, Jhon Duran transferinde Al-Nassr ile anlaşmasının ardından yıldız golcüyü de ikna etti. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

İSTANBL'A GELECEK, EVİ BİLE HAZIR

Jose Mourinho'nun da bizzat devreye girerek genç futbolcuyla birebir görüşmesi, süreci hızlandırdı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre hafta içinde İstanbul'a gelmesi beklenen Jhon Duran için kulüp tüm hazırlıklarını tamamladı. Kolombiyalı futbolcuya, oturacağı ev çevrim içi olarak tanıtıldı ve ev kontratı da hazır hale getirildi. Şu anda Duran'ın avukatları Fenerbahçe'nin sunduğu sözleşme detaylarını inceliyor. Son görüşmelerin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

John Duran. Aston Villa ve Al Nassr ile toplam 47 maça çıktı ve 24 kere gol sevinci yaşadı. Geride kalan sezonun ocak ayında Aston Villa'dan Al Nassr'a 77 milyon euro bonservisle transfer olan Jhon Duran, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 18 maçta 12 kez gol sevinci yaşadı.