Evin Demirhan Yavuz, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Evin Demirhan Yavuz, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Evin Demirhan Yavuz, Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda gümüş madalya kazandı

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Evin Demirhan Yavuz, kadınlar 50 kiloda gümüş madalya elde etti. Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Evin Demirhan Yavuz, finalde Azerbaycanlı Mariya Stadnik'le karşılaştı ve rakibine tuşla yenilerek gümüş madalya kazandı. Aynı kiloda bronz madalyaları ise bireysel sporcu Milana Dadasheva ile Bulgar Miglena Selishka elde etti.

15.02.2024 19:39  Güncelleme: 19:39
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Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Evin Demirhan Yavuz, kadınlar 50 kiloda gümüş madalya elde etti.

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Evin Demirhan Yavuz, kadınlar 50 kilonun finalde Azerbaycanlı Mariya Stadnik'le karşılaştı.

Rakibine tuşla yenilen Evin Demirhan Yavuz, gümüş madalya kazandı.

Aynı kiloda bronz madalyaları ise bireysel sporcu Milana Dadasheva ile Bulgar Miglena Selishka elde etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Evin Demirhan Yavuz, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı - Son Dakika

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