Evin Demirhan Yavuz, Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda gümüş madalya kazandı

Kuzenini katleden adam mahkemede kendini savundu: Her gün insan öldürmüyoruz

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kuzenini öldüren sanığın müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Sanık, kendini ve ailesini koruduğunu ve istemeyerek bir kişiyi öldürdüğü için pişman olduğunu söyleyerek "Biz kiralık katil değiliz, her gün insan da öldürmüyoruz, üzgünüm." ifadelerini kullandı.