Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası Osmaniye\'de Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ev hanımları ve çalışan kadınların spora teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilen "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası"nın Osmaniye ayağı başladı.
Turnuvaya kamu kurum ve kuruluş ile sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu 2 grupta, 7 takım katılıyor.
Tosyalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuva Altıneller ile Efedrin takımlarının maçı ile başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi tarafından başlama vuruşu yapılan maçı Efedrin 2-0 kazandı.
22 Mart'a kadar sürecek müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara ödül verilecek.
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin 9 yıldız futbolcusu, hafta sonu oynanacak olan Trabzonspor maçında sarı kart görmeleri durumunda Adana Demirspor maçında cezalı duruma düşecek.
Zonguldak Valiliği tarafından Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü dolayısıyla düzenlenen program çerçevesinde 18 Mart günü Şehitler Anıtı'na çelenk sunulacak. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri törenin ardından Şehitler Derneği Zonguldak Şubesi'ni ziyaret edecek. Program, şehitlik ziyareti, okul programı, mevlid programı ve gösteri etkinliklerinden oluşacak.
Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Bodrum ilçesinde düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 4. ayak müsabakaları başladı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yer alan Regnum Golf&Country Kulübü'nde gerçekleştirilen turnuvaya 11 golf kulübünden 31 sporcu katılıyor. Turun 4. ayağı yarın oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor ile Kayserispor arasındaki maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi. İki takım da gol bulmak için çaba sarf etti ancak başarılı olamadılar.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı. Maçın ikinci yarısı merakla bekleniyor.
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Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü Okçuluk Takımı, 13-15 Mart tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası'nda 8 madalya kazandı. Fatma Maraşlı ve Kutay Tek Türkiye Şampiyonu oldu.
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