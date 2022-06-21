Eylül ayında 4'üncü kez 'Akdeniz Parkuru' heyecanı yaşanacak - Son Dakika
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Eylül ayında 4'üncü kez 'Akdeniz Parkuru' heyecanı yaşanacak

21.06.2022 16:02
Eylül ayında 4'üncü kez 'Akdeniz Parkuru' heyecanı yaşanacak

Uluslararası Akdeniz Barış Parkuru Eylül ayında, Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü sahipliğinde bu yıl 4'üncü kez düzenlenecek.

Uluslararası Akdeniz Barış Parkuru Eylül ayında, Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü sahipliğinde bu yıl 4'üncü kez düzenlenecek.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) turizmine katkı sağlamanın yanı sıra, iki ülkenin kardeşlik bağını güçlendirme ve yüzme sporunu geliştirme amacına sahip olan 90 kilometrelik uzunluğa sahip olan Akdeniz Parkuruna Türkiye'den ve dünyadan birçok önemli sporcu katılacak.

Akdeniz Barış Parkuruyla ilgili açıklamalarda bulunan Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Kuriş, çocukluk hayali olan Barış Parkuru fikrinin, Hacettepe Gençlik ve Spor Kulübü'nün desteğiyle gerçekleştiğini belirterek, "Kulüpteki arkadaşlarımız Manş Denizi'ni 2016'da yüzdükten sonra Cebelitarık Boğazını geçmek istedi. Başvurular ve maddi sponsorluklar için takımla toplantı halindeydik. O süreçte onlara '2019'da Mersin'den Girne'ye yüzelim, enerjimizi bu yönde harcayalım. Bırakın Cebelitarık'ta yüzmeyi' dedim ve fikir bu şekilde doğmuş oldu. Ben Mersin'de doğdum ve çocukken Mersin'den Kıbrıs'a yüzmek çocukluk hayalimdi. Bu fikri ortaya attığımda, kulüpteki arkadaşlarım, 'Böyle bir şey nasıl olur da daha önce denenmez' dediler. Tabii heyecanlı bir şekilde yönetim kurulu arkadaşlarımla gerekli prosedürleri başlattık. Böyle bir şey ilk kez yapıldığı için çok zorlu süreçler geçirdik. Ülkemizde ilk kez yapılan işler her zaman zor olur. Aşındırmadık kapı bırakmadık. Başta Gençlik ve Spor Bakanı Müşaviri Selim Cerrah hocamızın ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in desteği ile ilk kez 2019 yılında Mersin'den Kıbrıs'a yüzme parkurunu tamamladık. Tabii ki, o dönem başbakan olan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ve spor danışmanı Sertaç Bozatlı'nın da bu organizasyona çok desteği oldu" dedi.

Akdeniz Barış Parkuru, uluslararası arenada bilinirliğini arttırdığını da ifade eden Başkan Kuriş, "KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akdeniz Barış Parkuru organizasyonu için geçtiğimiz haftalarda Hacettepe GSK Başkanı Hüseyin Küriş ve organizatör Yücel İskenderoğlu ile görüştü. Akdeniz Barış Parkuru, aslında şu anda bu parkurlara bir rakip olma seviyesine geldi. ABD'den 2 kere ödül aldık. Dünya Yüzme Federasyonu FINA, etkinliğimizi yakından takip ediyor. Fransa Yüzme Federasyonu resmi internet sitesinde etkinliğimize yer verdi. Bu anlamda Akdeniz Barış Parkuru, uluslararası arenada bilinirliğini artırıyor. Bu yılın Eylül ayında düzenlenecek 4. Uluslararası Akdeniz Barış Parkuru, bu işin tanınması açısından son derece önemli bir organizasyon olacak ve 2023'te, 5. etkinlik ise bu işin bir imzası olacak diyebilirim. Zira, 5. organizasyonun ardından Dünya Yüzme Federasyonu FINA'nın etkinliği tanınması için Manş Cebelitarık boğaz yarışı gibi başvuru yapacağız" dedi.

"KKTC ve Türkiye'nin turizm yönünü ön plana çıkarmak istiyoruz"

2023'te düzenlenecek 5. Uluslararası Akdeniz Barış Parkuru'nun ardından, tüm dünya bu organizasyondan haberdar olacağına da dikkat çeken Kuriş, "KKTC'nin üzerindeki baskıları yıkma adına çok büyük bir olay oldu. 2020 yılında, ödül listesine girmeyi ilk olarak biz talep ettik. 3. etkinliğin düzenlendiği 2021 yılında ise başvuru yapmadığımız halde WOWSA, etkinliğimize yer verdi. WOWSA'dan 2 kere ödül almak, uluslararası bilinirlik açısından ciddi bir etki oluşturdu. Dünya çapında birçok kişi bize mail ve mesaj attı, yüzmek istediğini ifade etti. Bununla birlikte parkur tam o seviyeye gelemedi. Ancak belirttiğim gibi, 2023'te düzenlenecek 5. Uluslararası Akdeniz Barış Parkuru'nun ardından, tüm dünya bu organizasyondan haberdar olacak. Akdeniz Barış Parkuru için, 2019 yılındaki heyecanımızla kollarımızı sıvadık. Hem Türk sporcular, hem de dünyanın farklı ülkelerinden sporcular, bu sene parkurda yer alacak. Etkinlikte bu sene, uluslararası etkinliklerde kürsü görmüş, dünyanın farklı ülkelerinden 10 uluslararası sporcu yer alacak. Parkurda yer alacak 10 Türk sporcu da, aynı şekilde çeşitli organizasyonlarda başarı elde etmiş isimlerden oluşacak. Organizasyonda, yüzme etkinliğinin yanı sıra Türkiye'de ve KKTC'de çeşitli turistik geziler, konserler olacak. Amacımız, Akdeniz'i barış ve huzur içinde yüzülebilen bir parkur olarak dünyaya tanıtmak. Tabii bir yandan da, hem KKTC hem de Türkiye'nin turizm yönünü ön plana çıkarmak istiyoruz. Hepsinden de önemlisi, KKTC ile Türkiye arasındaki kardeşlik bağını kuvvetlendirecek bir iş ortaya koymayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Hacettepe Üniversitesi, gençlik, Akdeniz, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eylül ayında 4'üncü kez 'Akdeniz Parkuru' heyecanı yaşanacak - Son Dakika

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