Eylül\'ün Hedefi Millî Takım

Muğla'da ortopedik engelli yüzücü Eylül Ülkü Yiğit, milli takımda yer alıp Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil etmek istiyor.

Doğuştan ortopedik engelli olan 21 yaşındaki Eylül Ülkü Yiğit, su korkusunu yenmek amacıyla yüzme sporuyla tanıştı. Zamanla kendini geliştiren ve yarışlara katılmaya başlayan Yiğit, 29 Ocak-1 Şubat'ta Antalya'da gerçekleştirilen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Bireysel Milli Takım Seçmeleri'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Yarışlarda 50 metre serbest, 100 metre serbest, 200 metre serbest ve 50 metre sırtüstü kategorilerinde mücadele eden Yiğit, tüm branşlarda barajı geçerek önemli bir başarıya imza attı.

Seçmelerde özellikle 200 metre serbest yarışında öne çıkan Yiğit, genel klasmanda Türkiye dördüncüsü, kendi kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. 50 metre sırt yarışında da Türkiye dördüncüsü olan başarılı yüzücü, para yüzme alanındaki istikrarlı yükselişini sürdürdü.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü'nde eğitimine devam eden Yiğit, AA muhabirine, milli takıma dahil olup Türkiye'yi uluslararası şampiyonalarda en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyledi.

Amatör olarak başladığı sporda milli takıma kadar ulaşmayı hedefleyen Yiğit, "Su korkusu nedeniyle duş bile alamıyordum. 2016 yılında su korkusunu yenmek ve tedaviyi desteklemek amacıyla yüzme sporuna başladım. O günden bugüne kadar çeşitli yarışmalara katıldım ve şampiyonluklar elde ettim. Şu anda halen o derecelerim devam etmekte, artık hedefim milli takım." dedi.

"Gücümü suda özgürlüğe çevirdim"

Yüzmenin kendisine öz güven sağladığını anlatan Yiğit, ilk başta okul takımlarına katılarak adım attığı kariyerinin bugün Türkiye şampiyonluklarıyla anıldığını kaydetti.

Şimdiye kadar katıldığı müsabakalarda 40'a yakın madalya ve ödül kazandığını anlatan Yiğit, artık milli takımda başarısını göstermek istediğini belirtti.

Bu amaçla var gücüyle çalıştığını dile getiren Yiğit, şöyle konuştu:

"Sıradaki hedef milli takım. Bu nedenle derecelerimi daha üstlere taşımak istiyorum. Elde ettiğim tecrübelerle önümüzdeki yıllarda milli formayı giyerek şanlı Türk bayrağını her zaman göklerde dalgalandırmak ve kendi katıldığım yarışmalarda ya da milli takım adına katıldığım uluslararası yarışmalarda o platformda milli marşımızı okumak istiyorum."

Spor Bilimleri Fakültesine özel gereksinimli bireylerin de katılabileceğini anlatan Yiğit, "(Engel zihinde başlar) diye çok sevdiğim bir söz var. Kadınlar için sınırları biz belirleriz." dedi.