Galatasaray'ın genç yıldızından ağızları açık bırakan gol - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'ın genç yıldızından ağızları açık bırakan gol

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Galatasaray'ın genç futbolcusu Eyüp Aydın, Boluspor karşılaşmasında ilk golünü attı. Maçın 44. dakikasında Ahmed Kutucu'nun kullandığı köşe vuruşunda meydana gelen karışıklık sonucu top, Eyüp Aydın'ın önünde kaldı. Genç futbolcu, sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve sarı-kırmızılı takımdaki ilk gol sevincini yaşadı.

06.02.2025 17:53  Güncelleme: 18:48
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Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta karşılaşmasında 1. Lig takımı Boluspor, Galatasaray'ı konuk etti. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı harika bir gole sahne oldu.

EYÜP'TEN ŞIK GOL

Dakikalar 44'ü gösterdiğinde sağ taraftan Ahmed Kutucu'nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Boluspor savunmasından seken top sağ çaprazda Eyüp Aydın'ın önünde kaldı. Eyüp'ün sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu.

İLK GOLÜNÜ ATTI

Böylelikle 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezondan bu yana top koşturduğu sarı-kırmızılı takımda ilk kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'da 13 resmi maça çıkan Eyüp'ün 2 asisti bulunuyordu.

Galatasaray\'ın genç yıldızından ağızları açık bırakan gol

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın genç yıldızından ağızları açık bırakan gol - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • miray:
    Harikulade Şampiyon Cimbom Bom 46 7 Yanıtla
    Mehmet Yavuz:
    Cimbombom değil jimbom bom. Bunu bile çalmışsınız 0 0
  • Cocukluk askimsin:
    süper ligde bu şekilde topa falso aldıracak ikinci bir topçu yok ama bokan bunuda yedi 15 16 Yanıtla
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