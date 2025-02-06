Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta karşılaşmasında 1. Lig takımı Boluspor, Galatasaray'ı konuk etti. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı harika bir gole sahne oldu.
Dakikalar 44'ü gösterdiğinde sağ taraftan Ahmed Kutucu'nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Boluspor savunmasından seken top sağ çaprazda Eyüp Aydın'ın önünde kaldı. Eyüp'ün sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu.
Böylelikle 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezondan bu yana top koşturduğu sarı-kırmızılı takımda ilk kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'da 13 resmi maça çıkan Eyüp'ün 2 asisti bulunuyordu.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın genç yıldızından ağızları açık bırakan gol - Son Dakika
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