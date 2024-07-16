Eyüpspor, 2024-2025 sezonu hazırlıkları için Bolu'da kampa girdi - Son Dakika
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Eyüpspor, 2024-2025 sezonu hazırlıkları için Bolu'da kampa girdi

Eyüpspor, Süper Lig 2024-2025 sezonu hazırlıkları için 32 futbolcuyla Bolu'da kampa girdi. Teknik Direktör Arda Turan yönetiminde yapılan antrenmanlarda kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapılacak ve 2 hazırlık maçı oynanacak.

16.07.2024 12:34
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Eyüpspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu hazırlıkları için 32 futbolcuyla Bolu'da kampa girdi.

Eyüpspor, Süper Lig 2024-2025 sezonu hazırlıkları için Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerindeki bir otelde kampa girdi. Teknik Direktör Arda Turan yönetiminde hazırlıklarını sürdüren eflatun-sarılı ekip, ısınma hareketleriyle sabah antrenmanına başladı. Ardından fonksiyonel kuvvet ve dar alan dayanıklılık çalışması yapıldı. 32 futbolcuyla kampa giren Eyüpspor, kondisyon ağırlıklı çalışmalarla yeni sezona hazırlanacak.

İstanbul ekibi, 25 Temmuz'a kadar devam edecek kamp boyunca 2 hazırlık maçı oynayacak. - BOLU

Kaynak: İHA

Arda Turan, Eyüpspor, Bolu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor, 2024-2025 sezonu hazırlıkları için Bolu'da kampa girdi - Son Dakika

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