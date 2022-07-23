Eyüpspor'a transfer olan Ryan Babel'in 'dolmuş şoförü' paylaşımı beğeni topladı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Eyüpspor, bir transferi daha resmiyete kavuşturdu. İstanbul ekibi, son olarak Galatasaray forması giyen ve serbest statüde yer alan Hollandalı hücum oyuncusu Ryan Babel'i kadrosuna dahil etti.

DOLMUŞ PAYLAŞIMI

Ryan Babel, Maçkolik'in hazırladığı 'dolmuş şoförü' görselini paylaştı. Görsel de Ryan Babel'in İstanbul'da futbol oynadığı Kasımpaşa, Beşiktaş, Galatasaray ve son olarak Eyüpspor takımları dolmuş durağı olarak tasvir edildi. Bu paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni topladı. Paylaşımın altına Nigel De Jong ve Feghouli gibi eski Galatasaraylı futbolcular da yorum yaptı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTILAR

Eyüpspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, Ryan Babel'i kadrosuna kattı. Ryan Babel'e hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

GEÇEN SEZON GALATASARAY'DA 42 MAÇA ÇIKTI

35 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 42 maçta 3 gol atarken 2 de asist yaptı.