Adanaspor ile Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında karşı karşıya geldi. 1-1 sona eren mücadelede hakem Reşat Onur Coşkunses yanlış gösterdiği kırmızı kart ile gündem oldu.
Mücadelenin 87. dakikasında Benasser'e topa elle müdahale ettiği için sarı kart gösteren hakem, bir önceki pozisyonda Evren'in yaptığı faulü de Bennasser'in yaptığını zannederek futbolcuya bir sarı kart daha gösterdi ve kırmızı kartla oyundan attı. 4. hakemin uyarısıyla hatasını anlayan Coşkunses, 2. sarı kartı ve kırmızı kartı iptal etti.
Son Dakika › Spor › Eyüpspor-Adanaspor karşılaşmasına damga vuran anlar! Hakem aynı futbolcuya 3 kart gösterdi - Son Dakika