Eyüpspor-Adanaspor karşılaşmasına damga vuran anlar! Hakem aynı futbolcuya 3 kart gösterdi - Son Dakika
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Eyüpspor-Adanaspor karşılaşmasına damga vuran anlar! Hakem aynı futbolcuya 3 kart gösterdi

21.03.2022 22:23

Eyüpspor ile Adanaspor karşılaşması 1-1 berabere bitti. Hakem Onur Coşkunses'in yönettiği maça yanlış gösterdiği kırmızı kart gündem oldu. Benasser'e topa elle müdahale ettiği için sarı kart gösteren hakem, bir önceki pozisyonda Evren'in yaptığı faulü de Bennasser'in yaptığını zannederek futbolcuya bir sarı kart daha gösterdi ve kırmızı kartla oyundan attı. 4. hakemin uyarısıyla hatasını anlayan Coşkunses, 2. sarı kartı ve kırmızı kartı iptal etti.

Adanaspor ile Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında karşı karşıya geldi. 1-1 sona eren mücadelede hakem Reşat Onur Coşkunses yanlış gösterdiği kırmızı kart ile gündem oldu.

KIRMIZI KARTI İPTAL ETTİ

Mücadelenin 87. dakikasında Benasser'e topa elle müdahale ettiği için sarı kart gösteren hakem, bir önceki pozisyonda Evren'in yaptığı faulü de Bennasser'in yaptığını zannederek futbolcuya bir sarı kart daha gösterdi ve kırmızı kartla oyundan attı. 4. hakemin uyarısıyla hatasını anlayan Coşkunses, 2. sarı kartı ve kırmızı kartı iptal etti.

1. Lig'de hakem aynı futbolcuya 5 saniye içerisinde 3 kart gösterdi, gerçek sonradan ortaya çıktı
Görüntü: Beinsports
1. Lig'de hakem aynı futbolcuya 5 saniye içerisinde 3 kart gösterdi, gerçek sonradan ortaya çıktı
Görüntü: Beinsports
1. Lig'de hakem aynı futbolcuya 5 saniye içerisinde 3 kart gösterdi, gerçek sonradan ortaya çıktı
Görüntü: Beinsports
1. Lig'de hakem aynı futbolcuya 5 saniye içerisinde 3 kart gösterdi, gerçek sonradan ortaya çıktı
Görüntü: Beinsports
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Son Dakika Spor Eyüpspor-Adanaspor karşılaşmasına damga vuran anlar! Hakem aynı futbolcuya 3 kart gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eyüpspor-Adanaspor karşılaşmasına damga vuran anlar! Hakem aynı futbolcuya 3 kart gösterdi - Son Dakika
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