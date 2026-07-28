Eyüpspor, Anıl Yaşar\'ı Kralık Olarak Kadrosuna Kattı

Eyüpspor, Çaykur Rizespor'dan 24 yaşındaki defans oyuncusu Anıl Yaşar'ı sezon sonuna dek kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Konuyla ilgili eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Anıl Yaşar ile sezon sonuna kadar geçici sözleşme imzalamıştır. Anıl Yaşar'a eflatun-sarılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hoş geldin diyoruz" denildi.