Eyüpspor, Antalyaspor'u 2-1 Yendi

EMRE BELÖZOĞLU: RAKİBİMİZİN DÜZENLİ BİR SİSTEMİ VAR

Değerlendirmelerde bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Sezon boyunca iç ve dış saha diye ayırabileceğimiz iki yönlü performansımız vardı. Bu gerçekle bugün de ne yazık ki yüzleştik. Kötü bir deplasman mücadelesi sergilediğimizi söyleyebilirim. Yumuşak bir takımız. İç sahada taraftarımızın desteğiyle bazı işleri daha doğru yapabiliyoruz. Bugün ortada pozisyon yokken 2 gol yedik. Rakibimizin düzenli bir sistemi var. Eyüpspor ve Arda Turan'ı tebrik ediyorum. Geçen sene yükseldiler ve bu sezon güzel işler yaparak iyi puan topladılar" ifadelerini kullandı.

'ANTALYA ZOR BİR ŞEHİR'

Ligde kalma süreciyle alakalı düşüncelerini aktaran Belözoğlu, "Takımın başarılı sonuçlarında aslan payı oyuncularıma ait. Antalya zor bir şehir. Oyuncularımı özverilerinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Son olarak Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Yönetim ile görüştüm. 15 Haziran'a kadar bazı şeyler olacak. Antalya şehrini daha iyi temsil edecek, son yıllarda olduğu gibi düşme hattında değil, daha mücadeleci bir takım olarak yolumuza devam edeceğiz. Bu takımın ayağa kalkması için en az 13-14 milyon Euro'ya ihtiyacı var. Önümüzdeki yıl köklü değişiklerle, daha iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. Bu takımla başarıya koşmak istiyorum. Aksi takdirde bir durum olursa da ben Antalyaspor'a destek olmaya her zaman devam edeceğim."

ARDA TURAN: YURT DIŞINDAN DÖRT TEKLİF VAR

Sözlerine Emre Belözoğlu hakkında başlayan Arda Turan, "Çok sevdiğim bir abim vardı rakip olarak karşımda. İki takım için de prestij mücadelesi oldu. Sezon bizim için bitti. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sezon boyunca oyunu güzelleştirmeye çalıştık, hakemleri konuşmadık. Çocuklara ve gençlere iyi bir takım izlettik. Bu nedenle gururluyuz. Eyüpspor'daki son maçımdı. Bir on gün dinlenip karar vereceğiz. Başkanımız Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız'a bana verdikleri imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum. 84 maç boyunca futbol oynama hedefimizle sahaya çıktık. Yurt dışından dört teklif var. Bunları değerlendireceğiz ve yeni görevimize başlayacağız" dedi.

Gideceğiniz takıma götürmek istediğiniz oyuncular var mı? sorusuna Turan, "Ben oyuncuları Türk-Yabancı diye ayırmam. Takım belli olduğunda ihtiyaca göre buradaki oyuncularla tabii ki çalışma ihtimalimiz var. Ben Türkiye'de çok yetenekli oyuncuların olduğunu düşünen bir teknik adamım" diye konuştu.

Eflatun-sarılı ekibin başında çıktığı son basın toplantısına oğlu Hamza ile katılan Arda Turan, önümüzdeki sezondan itibaren pro lisanslı olarak maçlara çıkacağını ifade etti.