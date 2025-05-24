Eyüpspor, Antalyaspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Eyüpspor, Antalyaspor'u 2-1 Yendi

24.05.2025 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpspor, Süper Lig'de Antalyaspor'u mağlup etti. Hoca yorumları ve sezon değerlendirmeleri yapıldı.

SÜPER Lig'in 37'nci haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

EMRE BELÖZOĞLU: RAKİBİMİZİN DÜZENLİ BİR SİSTEMİ VAR

Değerlendirmelerde bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Sezon boyunca iç ve dış saha diye ayırabileceğimiz iki yönlü performansımız vardı. Bu gerçekle bugün de ne yazık ki yüzleştik. Kötü bir deplasman mücadelesi sergilediğimizi söyleyebilirim. Yumuşak bir takımız. İç sahada taraftarımızın desteğiyle bazı işleri daha doğru yapabiliyoruz. Bugün ortada pozisyon yokken 2 gol yedik. Rakibimizin düzenli bir sistemi var. Eyüpspor ve Arda Turan'ı tebrik ediyorum. Geçen sene yükseldiler ve bu sezon güzel işler yaparak iyi puan topladılar" ifadelerini kullandı.

'ANTALYA ZOR BİR ŞEHİR'

Ligde kalma süreciyle alakalı düşüncelerini aktaran Belözoğlu, "Takımın başarılı sonuçlarında aslan payı oyuncularıma ait. Antalya zor bir şehir. Oyuncularımı özverilerinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Son olarak Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Yönetim ile görüştüm. 15 Haziran'a kadar bazı şeyler olacak. Antalya şehrini daha iyi temsil edecek, son yıllarda olduğu gibi düşme hattında değil, daha mücadeleci bir takım olarak yolumuza devam edeceğiz. Bu takımın ayağa kalkması için en az 13-14 milyon Euro'ya ihtiyacı var. Önümüzdeki yıl köklü değişiklerle, daha iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. Bu takımla başarıya koşmak istiyorum. Aksi takdirde bir durum olursa da ben Antalyaspor'a destek olmaya her zaman devam edeceğim."

ARDA TURAN: YURT DIŞINDAN DÖRT TEKLİF VAR

Sözlerine Emre Belözoğlu hakkında başlayan Arda Turan, "Çok sevdiğim bir abim vardı rakip olarak karşımda. İki takım için de prestij mücadelesi oldu. Sezon bizim için bitti. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sezon boyunca oyunu güzelleştirmeye çalıştık, hakemleri konuşmadık. Çocuklara ve gençlere iyi bir takım izlettik. Bu nedenle gururluyuz. Eyüpspor'daki son maçımdı. Bir on gün dinlenip karar vereceğiz. Başkanımız Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız'a bana verdikleri imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum. 84 maç boyunca futbol oynama hedefimizle sahaya çıktık. Yurt dışından dört teklif var. Bunları değerlendireceğiz ve yeni görevimize başlayacağız" dedi.

Gideceğiniz takıma götürmek istediğiniz oyuncular var mı? sorusuna Turan, "Ben oyuncuları Türk-Yabancı diye ayırmam. Takım belli olduğunda ihtiyaca göre buradaki oyuncularla tabii ki çalışma ihtimalimiz var. Ben Türkiye'de çok yetenekli oyuncuların olduğunu düşünen bir teknik adamım" diye konuştu.

Eflatun-sarılı ekibin başında çıktığı son basın toplantısına oğlu Hamza ile katılan Arda Turan, önümüzdeki sezondan itibaren pro lisanslı olarak maçlara çıkacağını ifade etti.

Kaynak: DHA

Basın Toplantısı, Emre Belözoğlu, Antalyaspor, Arda Turan, Eyüpspor, Politika, Antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor, Antalyaspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı 1. Lig ekibine başkan oluyor Acun Ilıcalı 1. Lig ekibine başkan oluyor
Mehmet Topal, harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı Mehmet Topal, harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı
Hastanede boğazına bıçak dayadı, kendini kesmeye başladı Hastanede boğazına bıçak dayadı, kendini kesmeye başladı
Almanya’da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 6’sı ağır, 12 yaralı Almanya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 6'sı ağır, 12 yaralı
Şehre inen bir yaban domuzu düğüne daldı Şehre inen bir yaban domuzu düğüne daldı
İnan Kıraç’ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 3’e yükseldi İnan Kıraç'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 3'e yükseldi
Ebru Yaşar’dan Cannes çıkarması Ebru Yaşar'dan Cannes çıkarması
BM Genel Sekreteri Guterres’den kritik uyarı: Gazze kıtlık riski altında BM Genel Sekreteri Guterres'den kritik uyarı: Gazze kıtlık riski altında
ABD ile İran arasındaki görüşmelerde kritik eşik Bakandan umut dolu mesaj ABD ile İran arasındaki görüşmelerde kritik eşik! Bakandan umut dolu mesaj
Genç astsubay serinlemek için girdiği derede boğularak can verdi Genç astsubay serinlemek için girdiği derede boğularak can verdi
’Şah-Mat’ operasyonunda 74 kadın mağdur kurtarıldı 'Şah-Mat' operasyonunda 74 kadın mağdur kurtarıldı

17:50
Kamyonetteki korkunç cinayette itiraf geldi 200 bin lira için öldürmüş
Kamyonetteki korkunç cinayette itiraf geldi! 200 bin lira için öldürmüş
17:35
Dolmabahçe’de Suriye zirvesi İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular
Dolmabahçe'de Suriye zirvesi! İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular
16:11
Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler
Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler
15:57
Hilmi Türkmen: 41 yıllık tarihinde ilk kez Üsküdar Belediyesi’ne haciz geldi
Hilmi Türkmen: 41 yıllık tarihinde ilk kez Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi
02:40
İstanbullular dikkat Yıkım başladı, yol 6 gün trafiğe kapalı
İstanbullular dikkat! Yıkım başladı, yol 6 gün trafiğe kapalı
02:18
Lisenin tuvaletinde arkadaşını sırtından bıçakladı, telefonundaki not korkunç
Lisenin tuvaletinde arkadaşını sırtından bıçakladı, telefonundaki not korkunç
02:09
Merkez Bankası, yurt dışı TL borçlarına uygulanan zorunlu karşılık oranını arttırdı
Merkez Bankası, yurt dışı TL borçlarına uygulanan zorunlu karşılık oranını arttırdı
02:09
Ormandan gelen kadın çığlığı ekipleri alarma geçirdi
Ormandan gelen kadın çığlığı ekipleri alarma geçirdi
01:05
Adalet Bakanlığı: Minguzzi cinayetine ilişkin soruşturmalarda toplam 13 kişi tutuklu
Adalet Bakanlığı: Minguzzi cinayetine ilişkin soruşturmalarda toplam 13 kişi tutuklu
00:32
Trump’ın Harvard kararına ABD yargısı engel oldu
Trump'ın Harvard kararına ABD yargısı engel oldu
00:02
İtalya nefes kesen gece Serie A’da şampiyon belli oldu
İtalya nefes kesen gece! Serie A'da şampiyon belli oldu
23:50
Osmaniye’de zincirleme kaza 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı var
Osmaniye'de zincirleme kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı var
23:41
Kim Kardashian’ı kelepçeleyip soyan sanıklara hapis cezası
Kim Kardashian'ı kelepçeleyip soyan sanıklara hapis cezası
23:25
’Şah-Mat’ operasyonunda 74 kadın mağdur kurtarıldı
'Şah-Mat' operasyonunda 74 kadın mağdur kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2025 21:20:46. #7.13#
SON DAKİKA: Eyüpspor, Antalyaspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.