Eyüpspor Asbaşkanı: Ligde çıkabildiğimiz en üst sıralara çıkmaya çalışacağız - Son Dakika
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Eyüpspor Asbaşkanı: Ligde çıkabildiğimiz en üst sıralara çıkmaya çalışacağız

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Trabzonspor ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, sezon başında hedeflerinin mütevazı bir takımla ligde kalıcı olmak olduğunu belirtti. Kulaksız, ayrıca transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek, 2 stoper ve 1 sağ bek transfer etmek istediklerini söyledi.

01.09.2024 22:57
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Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Trabzonspor ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Sezon başında koyduğumuz hedefte mütevazı bir takımla ligde kalıcı olmayı amaçlamıştık. Ligde çıkabildiğimiz en üst sıralara çıkmaya çalışacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor, sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kulaksız, "106 yıllık tarihimizde ilk kez Süper Lig'de mücadele ediyoruz. Bugün çok değerli bir rakiple karşılaştık. İlk 4 haftada 8 puan bizim için iyi. Sezon başında koyduğumuz hedefte mütevazı bir takımla ligde kalıcı olmayı amaçlamıştık. Ligde çıkabildiğimiz en üst sıralara çıkmaya çalışacağız. Güzel bir futbol akşamı oldu. Umarım bu başarılara önümüzdeki haftalarda da devam ederiz" diye konuştu.

"2 stoper ve 1 sağ bek transfer etmek istiyoruz"

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Fatih Kulaksız, "Çalışmalarımız devam ediyor. Arda hoca, teknik heyet ve scout ekibimizle ortak çalışıyoruz. Geçen hafta 6 numara bölgesine Jonjo Shelvey'i transfer ettik. İki stoper ve bir sağ bek transfer etmek istiyoruz. Sağ bekte 2-3 alternatifimiz var. İmzaya da yakın 2-3 isim var. Trabzonspor maçından sonra transferlerin üzerinden geçmeyi planlamıştık. Potansiyelli bir genç stoper almayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Eyüpspor Asbaşkanı: Ligde çıkabildiğimiz en üst sıralara çıkmaya çalışacağız - Son Dakika

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