Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya: 'Arda Turan, Türk futbolunda devrim yaratıyor' - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya: 'Arda Turan, Türk futbolunda devrim yaratıyor'

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya: \'Arda Turan, Türk futbolunda devrim yaratıyor\'

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, teknik direktör Arda Turan'ın Türk futboluna büyük katkılarda bulunduğunu ve futbolun daha iyi yerlere gideceğini vurguladı. Özkaya, Eyüpspor'un futbol oynamaya çalışan bir takım olduğunu ve tribünlerin önemine dikkat çekti.

21.12.2024 00:00  Güncelleme: 00:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
EYÜPSPOR Başkanı Murat Özkaya, "Eyüpspor futbol oynamaya çalışan, Arda Turan'la beraber futbolu daha iyi yerlere getirmeye çalışan bir takım. Her şeyden evvel Arda Turan'ın hakkını verelim. Türk futbolunda bir devrim yaratmak üzere" dedi.

Süper Lig'in 17'nci haftasında Eyüpspor sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türk futbolunun daha iyi günler geçireceğini belirten Özkaya, "Bence futbol temiz güzel gidiyor. Daha iyi günlere gideceğiz. Bence çok güzel bir lig olacak ileride Türkiye futbolu çok güzel yerlere gelecek" diye konuştu.

'ARDA TURAN, TÜRK FUTBOLUNDA DEVRİM YARATMAK ÜZERE'

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'un Türk futbolunda bir devrim yapmak üzere olduğuna dikkat çeken Murat Özkaya, "Eyüpspor futbol oynamaya çalışan, Arda Turan'la beraber futbolu daha iyi yerlere getirmeye çalışan bir takım. Her şeyden evvel Arda Turan'ın hakkını verelim. Türk futbolunda bir devrim yaratmak üzere. Umarım daha iyi yerlere gelir. Kazanmaya devam etmemiz lazım onu. Sizden ricam ona sahip çıkmanız" ifadelerini kullandı.

'HAKEMLERİN İŞLERİ ZOR'

Hakemler hakkında uzun zamandır konuşmadıklarına değinen Özkaya, "Hakem performansını biz yıllardır konuşmuyoruz. Sahada 120 kilometre koşan bir Eyüpspor var. Karşı takım da 120 kilometre koşuyor. 4 tane hakem, 22 tane futbolcuyu takip etmeye çalışıyor. Hakemlerin işleri zor. Umarım daha başarılı olurlar. Psikolojik baskının altında kaldıklarını düşünüyorum. Onlara sahip çıkmalıyız. Türk futbolunun marka değerini nasıl yukarı çıkarmalıyız bunu konuşmamız lazım" şeklinde konuştu.

'HEPSİNİN ALTYAPISINDA ARDA TURAN VAR'

Oyuncularının teknik direktör Arda Turan'a olan inancı sonrasında performanslarının ortaya çıktığını dile getiren Özkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk futbolu bir kaleci kazanıyor. Ama bunların hepsinin altyapısında Arda Turan var. Oyuncuların ona olan inancı, kendi performanslarını ortaya çıkarmaya sağlıyor. Dört arkadaşımız çapraz bağı yırttı ve dört arkadaşımız sakat şekilde devam ediyoruz. Türk futbolu kazanıyor ben mutlu oluyorum."

'İNSANLARI TRİBÜNLERE ÇEKMEMİZ GEREKİYOR'

İnsanları tribünlere çekmeleri gerektiğine vurgu yapan Özkaya, "Ben tribünlerden geldim. Yıllardır bağırdık, çağırdık. Bugün yaşımız 53. Biz güzel futbolu oynayıp tribünlere insanları çekmemiz gerekiyor. Bizim statları doldurmaya ihtiyacımız var. Eğer statları kaybedersek, sokaktaki çocukları da kaybedeceğiz" dedi.

Başkan Özkaya, transferle ilgili gelen soru üzerine ise şöyle konuştu:

"4 oyuncumuz sakat. Transfere Arda Turan ve ekibi karar verir."

Kaynak: DHA

Teknik Direktör, Yerel Haberler, Arda Turan, Politika, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya: 'Arda Turan, Türk futbolunda devrim yaratıyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:39 Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları “Arda Turan“ sesleriyle inledi Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları "Arda Turan" sesleriyle inledi
23:19 Bahçeli’den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur Bahçeli'den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur
23:14 Almanya’da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı Almanya'da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı
22:35 Almanya’da Noel pazarına saldırı Çok sayıda ölü ve yaralı var Almanya'da Noel pazarına saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
21:09 TSK’ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı TSK'ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
09:26 Motorine bu gece yarısı zam geliyor Motorine bu gece yarısı zam geliyor
09:25 Asgari ücrette teklif sırası TİSK’te Asgari ücrette teklif sırası TİSK'te
09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:45 Putin “4 bin İranlı savaşçıyı Tahran’a götürdük“ dedi, Devrim Muhafızları’ndan yalanlama geldi Putin "4 bin İranlı savaşçıyı Tahran'a götürdük" dedi, Devrim Muhafızları'ndan yalanlama geldi
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
08:30 Esad’ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış Esad'ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış
08:27 Ali Koç ve Aziz Yıldırım’dan gece yarısı sürpriz buluşma Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 03:53:03. #1.11#
SON DAKİKA: Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya: 'Arda Turan, Türk futbolunda devrim yaratıyor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.