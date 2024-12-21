Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya: \'Arda Turan, Türk futbolunda devrim yaratıyor\'

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EYÜPSPOR Başkanı Murat Özkaya, " Eyüpspor futbol oynamaya çalışan, Arda Turan 'la beraber futbolu daha iyi yerlere getirmeye çalışan bir takım. Her şeyden evvel Arda Turan'ın hakkını verelim. Türk futbolunda bir devrim yaratmak üzere" dedi.

Süper Lig'in 17'nci haftasında Eyüpspor sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türk futbolunun daha iyi günler geçireceğini belirten Özkaya, "Bence futbol temiz güzel gidiyor. Daha iyi günlere gideceğiz. Bence çok güzel bir lig olacak ileride Türkiye futbolu çok güzel yerlere gelecek" diye konuştu.

'ARDA TURAN, TÜRK FUTBOLUNDA DEVRİM YARATMAK ÜZERE'

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'un Türk futbolunda bir devrim yapmak üzere olduğuna dikkat çeken Murat Özkaya, "Eyüpspor futbol oynamaya çalışan, Arda Turan'la beraber futbolu daha iyi yerlere getirmeye çalışan bir takım. Her şeyden evvel Arda Turan'ın hakkını verelim. Türk futbolunda bir devrim yaratmak üzere. Umarım daha iyi yerlere gelir. Kazanmaya devam etmemiz lazım onu. Sizden ricam ona sahip çıkmanız" ifadelerini kullandı.

'HAKEMLERİN İŞLERİ ZOR'

Hakemler hakkında uzun zamandır konuşmadıklarına değinen Özkaya, "Hakem performansını biz yıllardır konuşmuyoruz. Sahada 120 kilometre koşan bir Eyüpspor var. Karşı takım da 120 kilometre koşuyor. 4 tane hakem, 22 tane futbolcuyu takip etmeye çalışıyor. Hakemlerin işleri zor. Umarım daha başarılı olurlar. Psikolojik baskının altında kaldıklarını düşünüyorum. Onlara sahip çıkmalıyız. Türk futbolunun marka değerini nasıl yukarı çıkarmalıyız bunu konuşmamız lazım" şeklinde konuştu.

'HEPSİNİN ALTYAPISINDA ARDA TURAN VAR'

Oyuncularının teknik direktör Arda Turan'a olan inancı sonrasında performanslarının ortaya çıktığını dile getiren Özkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk futbolu bir kaleci kazanıyor. Ama bunların hepsinin altyapısında Arda Turan var. Oyuncuların ona olan inancı, kendi performanslarını ortaya çıkarmaya sağlıyor. Dört arkadaşımız çapraz bağı yırttı ve dört arkadaşımız sakat şekilde devam ediyoruz. Türk futbolu kazanıyor ben mutlu oluyorum."

'İNSANLARI TRİBÜNLERE ÇEKMEMİZ GEREKİYOR'

İnsanları tribünlere çekmeleri gerektiğine vurgu yapan Özkaya, "Ben tribünlerden geldim. Yıllardır bağırdık, çağırdık. Bugün yaşımız 53. Biz güzel futbolu oynayıp tribünlere insanları çekmemiz gerekiyor. Bizim statları doldurmaya ihtiyacımız var. Eğer statları kaybedersek, sokaktaki çocukları da kaybedeceğiz" dedi.

Başkan Özkaya, transferle ilgili gelen soru üzerine ise şöyle konuştu:

"4 oyuncumuz sakat. Transfere Arda Turan ve ekibi karar verir."