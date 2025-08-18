Eyüpspor, Beşiktaş Maçından Ümitli

ikas Eyüp spor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, kaybettikleri için üzgün olduklarını ancak takımın geçen haftaya göre çok daha iyi performans gösterdiğini söyledi.

Kulaksız, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Eyüpspor'un deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ı tebrik ederek sözlerine başlayan Fatih Kulaksız, "Beşiktaş yönetimine göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum. Bizim için çok acı. İki sezondur burada son atakta yediğimiz golde kaybettik. Çok üzgünüz ama oyun olarak geçen haftaki mağlubiyetten sonra takımın gösterdiği reaksiyon bizim için çok önemliydi. Gelecek haftalar için ümit verdi. Kadrolar arasında ekonomik anlamda çok büyük farklar var. Dolayısıyla bu atmosferlerde bu takımlara karşı mücadele etmek kolay değil. Eyüpspor futbolun fair-play ruhunu ortaya çıkararak mücadele etmeye devam edecek. Herkese saygı gösterip hak ettiği saygıyı bekleyecek. Kaybetsek de üzüntülüyüz ama gösterdiğimiz mücadeleden mutluyum. Oyuncuları ve teknik heyeti tebrik ediyorum. Bu şekilde oynadığımız sürece kısa sürede ligin üst basamaklarına tırmanacağımızı ümit ediyorum." diye konuştu.

Teknik direktör Arda Turan'ın Eyüpspor'da başarılı bir dönem geçirdiğinden bahseden Kulaksız, "Bu başarılarından dolayı Shakhtar, Arda hocayı aldı. Biz de ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Selçuk Şahin hocamızı göreve getirdik. Kendisinden ümitliyiz. Geçtiğimiz hafta beklediğimiz oyunu oynayamadık, Konyaspor karşısında talihsiz bir skorla kaybettik. Bugün oyun anlamında göstermiş olduğumuz mücadeleyle maçı biz de kazanabilirdik. Hocamıza son derece güveniyoruz. Tıpkı Arda hocayla olduğu gibi Selçuk hocayla da Eyüpspor en iyi yerlere gelecektir." ifadelerini kullandı.

"Berke'yi Konyaspor maçından sonra satacağımızı bilmiyorduk"

Geçen hafta Fransa ekibi Lille'e transfer olan kaleci Berke Özer hakkında konuşan Kulaksız, şunları söyledi:

"Berke'yi Konyaspor maçından sonra satacağımızı bilmiyorduk. Konyaspor maçından önce Lille'in ciddi girişimi olmuştu. Çok hızlı gelişti. Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'a çok teşekkür ediyorum. Berke'nin önünü açmak için Fenerbahçe ve Eyüpspor'un menfaatlerini koruyarak bir karar aldı. Hızlı bir şekilde satışı gerçekleşti. Bizim gibi kulüplerin ayakta kalabilmesi için oyuncu satışına ihtiyacı var. Gelen rakam beklentimizi karşılamadı ama Eyüpspor'un kasasına girmesini beklediğimiz para açısından beklentimizi karşıladı. Yüzde 40 Fenerbahçe'nin payı vardı. Ali Koç da yardımcı olunca sorunu çözdük. Akabinde bir kaleci transfer etmemiz gerekiyordu. İzlediğimiz kaleciler vardı ama hepsinin transferi zordu. Berke'ye Beşiktaş maçını oynayıp öyle gitmesini rica etmiştim. Onlar da Berke'nin Brest deplasmanında ilk 11'de başlayacağını ve bir an önce Fransa'ya uçması gerektiğini söylediler. Onlara yardımcı olduk ve aynı talebi Brezilya Serie A'dan Bahia kulübüne söyledik. Marcos 17 saat uçtuktan sonra 2 antrenmana çıktı. Bugün de çok iyi bir performans sergiledi. Çok değerli bir kaleciyi transfer ettik. Berke'yi bonuslarla 5 milyon avroya sattık. Marcos'u 50 bin avro kiralama bedeliyle getirdik. Şapkadan tavşan çıkarmak değil ama bunu yapmak zorundaydık."

Kulaksız, Hakem Halil Umut Meler'in performansı hakkında görüşlerinin sorulması üzerine, "Tüm spor kanallarında hakemlerle ilgili değerlendirmeler yapılıyor. Biz 6-7 yıldır hakem konuşmuyoruz. Hakem camiasının hakem konuşmayarak düzeleceğine inanıyoruz. Performansları da hakem hocaları değerlendirir. Bizim adımıza söyleyecek bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

Takıma 1-2 tane daha transfer yapmak istediklerinden bahseden Kulaksız, Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra bütçelerine uygun transfer fırsatlarını değerlendireceklerini sözlerine ekledi.