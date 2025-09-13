Eyüpspor'da Sıklet Farkı Vurgusu - Son Dakika
Eyüpspor'da Sıklet Farkı Vurgusu

13.09.2025 20:13
Asbaşkan Kulaksız, Galatasaray maçı sonrası sıklet farkına dikkat çekti, üst sıralara tırmanacaklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olan ikas Eyüpspor'da asbaşkan Fatih Kulaksız, sarı-kırmızılı takımla aralarında "sıklet farkı" olduğunu söyledi.

Fatih Kulaksız, müsabakanın ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kulaksız, Galatasaray'a karşı iyi mücadele ettiklerini belirterek "Oyuncularımızı ve teknik heyetimizi, Galatasaray gibi ciddi ve iyi bir ekibe karşı gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Kazandıkları için Galatasaray'ı da tebrik ediyorum. 73. dakikaya kadar bize de fırsatlar geldi. 1 puan alabilirdik. Daha çok oyunu tutmaya çalıştık. Kabul etmek gerekirse arada sıklet farkı var. Bir tarafta 300 milyon avroluk bir takım var. Bir tarafta da 10 milyon avroluk bir takım var. Puan almak kolay değil. Önemli olan mücadele etmekti. Oyunun seviyesi bence her iki takım adına da iyi değildi. Bu seviyelerde daha iyi oyunlar ortaya çıkmalı." diye konuştu.

"Bu sezon da üst sıralara yeniden tırmanacağımızı düşünüyorum"

Süper Lig'deki ilk 5 maçlarının çok zorlu geçtiğini dile getiren Kulaksız, şunları kaydetti:

"İlk 5 haftada Galatasaray, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir gibi önemli takımlarla oynadık. Beş haftayı 4 puanla geçtik. Haftaya Gençlerbirliği ile oynayacağız. Onları daha çok rakip olarak görüyoruz. Bu 5 haftada 4 puandan daha fazla alabilirdik. Bugün 73. dakikada golü yedik. Beşiktaş deplasmanında 90+7. dakikada gol yedik. Konyaspor maçında ilk yarı kötü oynadık. Aslında Eyüpspor iyi yolda. Hocamız ve oyuncu grubumuz, topa daha fazla sahip olmak ve daha iyi oyunlar ortaya koymak istiyor. Geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarına katılmak için mücadele etmemiz, bizim adımıza olağanüstü bir durumdu çünkü ilk amacımız ligde kalmaktı. Maç maç baktık ve üst sıralara tırmandık. Bu sezonda üst sıralara yeniden tırmanacağımızı düşünüyorum."

Selçuk Şahin'in teknik direktörlüğe getirilmesine değinen Kulaksız, "Bu bir kulüp kültürüdür. Biz, yeni hocalara fırsat vermek istiyoruz. Biz, yeni hocaları Türk futboluna kazandırmak istiyoruz. Arda Turan da başarılı bir iş çıkardı. Onunla gurur duyuyoruz. Selçuk Şahin'den de uzun vadede aynı performansı bekliyoruz. Hocalar, bir anda şapkadan tavşan çıkaramaz. Hocalara zaman vermemiz lazım. Bu oyun artık tamamen bir matematik. Her hocanın bir sistemi ve oyun planı var. İnşallah Selçuk Şahin de Eyüpspor'dan daha büyük camialara gider." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

