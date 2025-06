Eyüpspor\'dan Caner Erkin\'e Teşekkür

Eyüpspor, sözleşmesi sona erden deneyimli futbolcu Caner Erkin'e emeklerinden dolayı teşekkür ederek, kariyerinin devamında başarılar diledi.

Eflatun-sarıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Formamızı giydiği sürede hem sahadaki performansıyla hem de liderliğiyle takımımıza önemli katkılar sağlayan, Eyüpspor armasını taşıdığı her an gösterdiği mücadele, tecrübesi ve örnek duruşuyla camiamızda iz bırakan, 2023-2024 sezonunda elde ettiğimiz 1. Lig şampiyonluğumuzda ve kulüp tarihimizde bir ilki gerçekleştirerek Süper Lig'e yükselmemizin başrol oyuncularından olan kaptanımız Caner Erkin'e her şey için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Caner Erkin!" denildi.

36 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor ile 54 karşılaşmaya çıktı ve 8 gol, 12 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL