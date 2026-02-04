Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. maçında Gençlerbirliği ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 eşitlikle sonuçlandı.
Gençlerbirliği, 12. dakikada Dal Varesanovic ve 24. dakikada penaltıdan Ensat Kemaloğlu'nun golleriyle 2-0 öne geçti. Konuk ekip, 34. ve 44. dakikalarda Angel Torres'in attığı gollerle ilk yarıda skora denge getirdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmadı ve mücadele berabere bitti.
Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği, 7 puana ulaştı. Eyüpspor ise puanını 4'e çıkardı. Kupadaki bir sonraki maçta Gençlerbirliği, İzmir ekibi Aliağa'ya konuk olacak. Eyüpspor ise sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak.
Son Dakika › Spor › Eyüpspor'dan Gençlerbirliği karşısında muhteşem geri dönüş - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?