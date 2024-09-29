Eyüpspor, Gaziantep FK\'yi 3-2 Yenerek Kazandı

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Süper Lig'in 7'nci haftasında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda ağırladığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-2 mağlup etti.

Eyüpspor, Süper Lig'in 7'nci hafta maçında karşılaştığı Gaziantep FK'yı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda konuk etti. Eyüpspor'un 3-2'lik skorla kazandığı maçı Arda Kardeşler yönetti. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Uğur Sarı ve Murat Şener yaptı.

Oyuna baskıyla başlayan ev sahibi ekip, 15'inci dakikada Ahmed Kutucu'nun golüyle öne geçti. Rakibin oyunu dengeleme çabaları sonuç verdi ve konuk Gaziantep FK, Deian Sorescu'nun 28'inci dakikadaki golü ile beraberliği yakaladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi Eyüpspor, Emre Akbaba'nın 65'inci dakikadaki golüyle tekrar öne geçti. 79'uncu dakikada sahneye çıkan Mame Thiam farkı ikiye çıkaran gole imza attı: 3-1. Maçın skorunu belirleyen gol ise 90+2'nci dakikada Emre Taşdemir'den geldi: 3-2.