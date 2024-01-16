Eyüpspor Kalecisi Berke Özer, Beşiktaş Maçıyla Kariyerinin 100. Maçına Çıkacak

Eyüpspor'un 23 yaşındaki kalecisi Berke Özer, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda Beşiktaş'a karşı oynanacak mücadeleyle kariyerinin 100'üncü maçına çıkacak ve 'dalya' diyecek.

Berke Özer, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda deplasmanda bugün saat 21.00'de Beşiktaş ile Eyüpspor arasında oynayacak müsabakayla kariyerinin 100'üncü maçında forma giyecek. Siyah-beyazlı ekip karşısında maça ilk 11'de başlayacak olan genç file bekçisi, 'dalya' yapacak.

Berke Özer, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Futbol kariyerine Bucaspor altyapısında başlayan ve ardından sırasıyla Altınordu, Fenerbahçe, KVC Westerlo, Portimonense, Ümraniyespor ve Eyüpspor'da forma giyen Berke Özer, eflatun-sarılı takım ile bu sezon 1'inci Lig'de toplam 18 maçta görev yaptı. Takımının lider olmasında önemli paya sahip olan kaleci, oynadığı 18 maçta kalesinde 14 gol görürken; 10 karşılaşmada rakip oyunculara geçit vermedi.