Eyüpspor, Karagümrük'ü Geriden Gelerek Yendi

ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Atilla Gerin, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek ligde kalma ümitlerini son haftalara taşıdıklarını söyledi.

Gerin, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 1-0 geriden gelerek kazandıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zorlu bir maça çıktıklarını aktaran Gerin, "Psikolojik olarak bulunduğumuz durumdan dolayı hatanın telafisi olmayan bir maça çıktık. Oyunun içinde 1-0 geriye düşmemize rağmen pozitif oynamaya devam edip beraberliği yakaladık. Sonrasında maalesef 10 kişi kaldık. Eksilmemizin ardından bambaşka bir plana geçerek maçı kazandık. Bu psikolojik ortamda, böyle bir genç takımın 10 kişiyle geriden gelerek maçı kazanması çok önemli ve değerli. Oyuncularımın hepsini yürekten kutluyorum. Hepsinin alınlarından öpüyorum. Çok büyük bir mücadele verdiler. En azından ümidimizi, umudumuzu önümüzdeki haftaya da taşıdık. Ligin alt sıralarında ufak da olsa bir yeni hikaye yazılması için bir galibiyet aldık. Biz umudumuzu taşımak için yine bütün maçlarda var gücümüzle sahada olacağız. Semtimizi, takımımızı, Eyüpspor'umuzu ligde tutmak için elimizden gelen her şeyi vereceğiz." diye konuştu.

Stanojevic: "Hayal kırıklığına uğramış durumdayım"

Kırmızı-siyahlı takımın teknik direktörü Aleksandar Stanojevic, yenilgiden dolayı hayal kırıklığı ve üzüntü yaşadığını dile getirdi.

Sırp teknik adam, 1-0'lık üstünlüğü kuruyamadıklarını hatırlatarak, "Sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğramış durumdayım ve çok üzgünüm. Genel olarak bu sezon böyle geçti. Çok fazla sakatlık ve şanssızlık yaşadık. Bence 40. dakikaya kadar iyi oynadık. Sonra sakatlıktan dolayı bir değişiklik yapmak zorunda kaldık ve golleri yedik. Geri düştükten sonra pozisyon üretemedik. Bu yüzden hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Bizim güçlü kalmamız lazım. Gerçekten güçlü bir kulübe sahibiz. Kulübün bu yaklaşımından dolayı çok mutluyum. Gelecek sezon için plan yapmamız, yeni oyuncular bakmamız lazım. Bu kulübe inanıyorum. Güçlü kalmamız, sezonu güç bir şekilde bitirmemiz ve sonuna kadar mücadele etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.