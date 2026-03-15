Eyüpspor, Kasımpaşa\'ya Yenilmeyi Değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen ikas Eyüpspor'da teknik direktör Atila Gerin, yaptıkları hata sonucunda kalelerinde golü gördüklerini belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Gerin, son 2 haftada istedikleri puanları alamadıklarının altını çizdi.

Kocaelispor ve Kasımpaşa maçlarından mağlubiyetle ayrıldıkları için üzgün olduklarını vurgulayan Gerin, "Kasımpaşa da can havliyle maça çıkmıştı. Onların da bizim gibi puana ihtiyacı vardı. Atanın kazanacağı bir maç olacağı belliydi. Kendi hatamız ile bir gol yedik. Sonrasında müsabakada çok da pozisyon olmadı. 100-101 dakika oyun oynandı. 45-46 dakika top oyunda kaldı. Yatanın yerden kalkmadığı, kimsenin futbol oynamayı düşünmediği bir maçtı. Rakibi tebrik ediyoruz. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Daha çok maç var. Bundan önce alt sıralardan çıktıysak bundan sonra da çıkmasını biliriz Allah'ın izniyle. Mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ligde 18 Mart Çarşamba günü oynayacakları Trabzonspor mücadelesine de değinen Gerin, şöyle konuştu:

"Bizim için artık her maç çok önemli. Trabzonspor çok kuvvetli bir takım. Ligde şampiyonluk yarışının içine girdiler. Buraya daha istekli gelecekler. Saygı duyduğumuz büyük bir takım. Biz bütün büyük takımlara karşı saygı duyarak kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Yine çıkıp puan için mücadelemizi yapacağız."