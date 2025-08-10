Eyüpspor Konyaspor'a 4-1 Mağlup Oldu - Son Dakika
Eyüpspor Konyaspor'a 4-1 Mağlup Oldu

10.08.2025 23:49
Eyüpspor, Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor'a 4-1 yenilerek sezona kötü başladı.

Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor, Konyaspor'u konuk etti. Pendik Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayan mücadelede Batuhan Kolak düdük çaldı. Kolak'ın yardımcılıklarını Murat Temel ile Özcan Sultanoğlu üstlendi. Eyüpspor maça " Berke Özer, Talha Ulvan, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Melih Kabasakal, Kerem Demirbay, Serdar Gürler, Emre Akbaba, Draguş, Thiam" ilk 11'iyle çıktı. Konyaspor ise mücadeleye "Bahadır Güngördü, Andzouana, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Aleksic, Melih İbrahimoğlu, Bardhi, Umut Nayir" ilk 11'iyle başladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi Eyüpspor oldu. Eflatun-sarılı ekip, 1'inci dakikada Dragus ile gole yaklaşsa da Konyaspor kalecisi Bahadır gole izin vermedi. 5'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Melih İbrahimoğlu'nun ceza sahasına yükselttiği topa, Umut Nayır yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1. Yeşil-beyazlı ekip, 21'inci dakikada farkı 2'ye çıkardı. Andzouana'nın sağ çaprazdan ortasında Umut Nayir'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0. 31'inci dakikada konuk ekip penaltı atışı kazandı. Ndao'nun şutunda meşin yuvarlak Claro'nun eline çarptı. Oyunu devam ettiren hakem Batuhan Kolak, VAR uyarısının ardından pozisyonu tekrar izledi ve beyaz noktayı gösterdi. 33'üncü dakikada Bardhi, takımının 3'üncü golünü kaydetti ve ilk yarıyı Konyaspor 3-0 önde tamamladı. İkinci yarının başında Eyüpspor farkı 2'ye indirdi. 51'inci dakikada Yalçın Kayan'ın pasında savunma arkasına sarkan Halil Akbunar, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi: 1-3. Konyaspor, 79'uncu dakikada farkı yeniden 3'e çıkardı. Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Adil Demirbağ, fileleri havalandırdı: 1-4. Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Konyaspor maçı 4-1 kazandı.

MONTELLA MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Eyüpspor'un Konyaspor'u konuk ettiği mücadeleyi tribünden takip etti.

Kaynak: DHA

