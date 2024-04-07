Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı: İstanbul takımı olmasın algısına katılmıyorum

Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Trendyol 1. Lig'de kazandıkları şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada, " İstanbul'da 3 büyükler dışında en çok taraftarı olan camiayız. Dolayısıyla İstanbul takımı olmasın algısına kesinlikle katılmıyorum. Süper Lig'e katkı verecek bir anlayış oluşturmak zorundayız" dedi.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Altay'ı konuk eden Eyüpspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrılarak ligin bitimine 5 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Müsabakayı protokol tribününden takip eden Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, şampiyonluk sevincinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada 'İstanbul takımı olmasın diye aldı yapılıyor' diyerek sözlerine başlayan Kulaksız, "Eyüp, Haliç sahilden Karadeniz sahiline kadar çok büyük bir ilçe. 450 bin nüfusu var, il kadar ilçe. 1919 yılında Kurtuluş Savaşı'na katkı vermek için kurulmuş 105 yıllık bir camia, mazisi olan bir camia. Çok tutkulu, ateşli taraftarı olan diğer İstanbul takımlarından farklı bir camiayız. Daha önce şunu da söylemiştim; İstanbul'da 3 büyükler dışında en çok taraftarı olan camiayız. Dolayısıyla İstanbul takımı olmasın algısına kesinlikle katılmıyorum. Süper Lig'e katkı verecek bir anlayış oluşturmak zorundayız. Ligin marka değerine katkı vermek zorundayız. Bu sorumluluğu hissediyoruz. İngiltere Premier Ligi'nde Londra'dan 7-8 takım var. Orada kimse bunu sorgulamıyor. Hak ediyorsak, düzgün yönetiyorsak, şehir takımları bugün 30 bin kişilik statlarda 3-5 bin kişiye oynuyor. Bugün burada biletler satışa çıktı 1 saat sonra bitti. Bugün burada 3-4 bin kişi tribünleri doldurdu, bir o kadar insan dışarıda kaldı. Yeni stadımızla birlikte Süper Lig'e renk katacağımızı düşünüyorum. Eyüpspor camiasına yakışır bir başarı oldu. Oyuncu kardeşlerim ve başkanımız Murat Özkaya'ya teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"1 yıl dışarıda oynayacağız"
Yeni stadyum yapılacağını da sözlerine ekleyen Kulaksız, Süper Lig'e renk katacaklarını belirterek, "Bugün belediye başkanımız stadyum sözü verdi, 1 yıl dışarıda oynayacağız. İnşallah en kısa sürede ilçemizin siyasi önderleri, kanaat önderleri stat konusunda gereken destekleri verirler. Süper Lig'e renk katan, milli takıma oyuncu yetiştiren, Türk futboluna hizmet eden, fair-play ruhunu yansıtan, kimseyi ötekileştirmeyen, kavga etmeyen, hakem konuşmayan, aynı kültürle devam edeceğiz. Yeni bir duruş sergilemek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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