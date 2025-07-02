Eyüpspor, Nihad Mujakic\'i Kiraladı

EYÜPSPOR, Sırbistan ekibi Partizan forması giyen Bosna Hersekli savunma oyuncusu Nihad Mujakic'i 1 yıllığına kiraladı.

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Eflatun-sarılı ekip, son olarak Sırbistan ekibi Partizan forması giyen 27 yaşındaki Bosna Hersekli savunmacı Nihad Mujakic'i 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. Anlaşmaya varılan 27 yaşındaki oyuncu için kulüp tesislerinde imza töreni yapıldı. Düzenlenen imza töreninde Nihad Mujakic ile Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız açıklamalarda bulundu.

NIHAD MUJAKIC: BURAYA GELMEYİ ÇOK İSTİYORDUM

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Nihad Mujakic, "Buraya gelmeyi çok istiyordum ve şimdi bu büyük ailenin bir parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum. Geçen sezon Eyüpspor, 1'inci Lig'den Süper Lig'e yükseldi ve ligi altıncı sırada tamamladı. Bu çok büyük bir başarı. İnşallah bu sezon da geçen yıldan daha iyi bir başarı elde etmeyi ve bunu hep birlikte başarmayı umut ediyoruz" diye konuştu.

FATİH KULAKSIZ: TAKIMIMIZA GÜÇ KATACAĞINA İNANIYORUZ

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ise, "Bu transfer sürecinde gösterdikleri destek ve iş birliği için Partizan Kulübü'ne teşekkür ediyoruz. Nihad, güçlü fiziği, oyun zekası ve savunma disiplinindeki tecrübesiyle kadromuza önemli bir katkı sağlayacak. Hem sahadaki duruşu hem de profesyonel yaklaşımıyla takımımıza güç katacağına inanıyoruz. Hem kulübümüz hem de Nihad için başarılı bir sezon olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.