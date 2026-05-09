Eyüpspor, Rizespor'u ilk yarıda 3-0 devirdi - Son Dakika
Eyüpspor, Rizespor'u ilk yarıda 3-0 devirdi

09.05.2026 21:11
- ikas Eyüpspor: 3 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara

ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Calegari, Bedirhan Özyurt, Claro, Umut Meraş, Taşkın İlter, Radu, Legowski, Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş, Umut Bozok

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer, Olawoyin, Taylan Antalyalı, Mebude, Laçi, Mihaila, Sowe

Goller: Dk. 18 Umut Bozok (Penaltıdan), Dk. 29 Metehan Altunbaş, Dk. 45 Calegari (ikas Eyüpspor)

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında ikas Eyüpspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

8. dakikada Çaykur Rizespor tehlikeli geldi. Sağdan topla yaya paralele hareketlenen Mebude, ceza sahasına koşu yapan Mihaila'yı gördü. Bu oyuncunun topukla tek dokunuşunda penaltı noktasında topu alan Sowe'un şutunda kaleci Jankat Yılmaz meşin yuvarlağı köşeden çıkardı.

11. dakikada Laçi'nin ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mihaila'nın şutunda kaleci Jankat topu iki hamlede kontrol etti.

18. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. 17. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Umut Bozok, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

29. dakikada ikas Eyüpspor farkı 2'ye çıkardı. Soldan topla hareketlenen Radu, rakibinden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı yay üzerinde bulunan Umut Meraş'a aktardı. Umut, topu kontrol ettikten sonra ceza sahası içi sağ çaprazda daha müsait durumda bulunan Metehan Altunbaş'ı gördü. Metehan, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra aşırtma bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0.

45. dakikada ikas Eyüpspor 3. golünü buldu. Ceza yayı üzerinde topu kontrol eden Umut Meraş, meşin yuvarlağı ceza sahası dışındaki Calegari'ye bıraktı. Bu oyuncunun kontrol ettikten sonra cepheden sol ayağıyla yerden şutunda yan direğe çarpan top ağlara gitti: 3-0.

İlk yarı, ikas Eyüpspor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

