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Eyüpspor, Sinan Gümüş ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Eyüpspor, Sinan Gümüş ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol 1. Lig takımlarından Eyüpspor, Antalyaspor'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu Sinan Gümüş ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Eyüpspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gümüş'e 'hoş geldin' denilerek, eflatun-sarılı formayla başarılar dileyildi. Sinan Gümüş daha önce Galatasaray, Genoa, Fenerbahçe ve Antalyaspor formaları giymişti.

Eyüpspor, Sinan Gümüş ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı
04.01.2024 - 15:30,
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Antalyaspor forması giyen 29 yaşındaki futbolcu Sinan Gümüş ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Eflatun-sarılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Eyüpspor'a hoş geldin Sinan Gümüş! Eyüpspor'umuz, Antalyaspor'dan tecrübeli hücum oyuncusu Sinan Gümüş'ü 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. Sinan Gümüş'e 'hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" denildi.

29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde daha önce Galatasaray, Genoa, Fenerbahçe ve Antalyaspor formaları giydi. Sinan Gümüş, geçtiğimiz sezon Antalyaspor ile Süper Lig'de 14, Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere 15 resmi maçta görev aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eyüpspor, Sinan Gümüş ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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