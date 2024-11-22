Eyüpspor, Süper Lig'in 13. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek - Son Dakika
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Eyüpspor, Süper Lig'in 13. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında ikas Eyüpspor, yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

22.11.2024 10:46
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında ikas Eyüpspor, yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

İstanbul temsilcisi, geride kalan 12 haftada 6 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Ligde rakiplerine 2 kez mağlup olan Eyüpspor, topladığı 22 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Son 4 lig maçında kaybetmeyen İstanbul ekibi, 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Eyüpspor, bu seriyi Çaykur Rizespor karşısında sürdürmeye çalışacak.

Çaykur Rizespor ise milli aradan önce Karadeniz derbisinde konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1'lik skorla yenmeyi başardı. Rize temsilcisi, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda topladığı 13 puanla 12. sırada yer alıyor.

Rize ekibi de deplasmanda kazanarak çıkışını devam ettirmek istiyor.

Kaynak: AA

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