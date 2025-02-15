Eyüpspor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın Kayserispor'u ağırlayacak - Son Dakika
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Eyüpspor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın Kayserispor'u ağırlayacak

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın ikas Eyüpspor, sahasında Bellona Kayserispor ile karşılaşacak.

15.02.2025 10:17
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın ikas Eyüpspor, sahasında Bellona Kayserispor ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

ikas Eyüpspor, teknik direktör Arda Turan yönetiminde bu sezon ligde oynadığı 22 müsabakada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

İstanbul ekibi, topladığı 39 puanla 4. sırada yer alıyor.

Oynadığı son 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik alan Bellona Kayserispor ise bu süreçte 4 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Ligde çıktığı 21 maçta ise 4 kez kazanan, 8 karşılaşmada rakipleriyle berabere kalan ve 9 mücadeleden de puan çıkaramayan Kayseri temsilcisi, 20 puanla 16. sırada bulunuyor.

Eyüpspor'da dört eksik

Eyüpspor'da dört futbolcu sakatlıkları dolayısıyla Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Tedavileri devam eden Recep Niyaz, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö ve Taşkın İlter formasından uzak kalacak.

Ceza sınırındakiler

Eflatun-sarılı ekipte üç oyuncu ceza sınırında bulunuyor.

Eyüpspor'da sakatlığı devam eden Fredrik Midtsjö'nün yanı sıra Emre Akbaba ve Halil Akbunar, Kayserispor müsabakasında sarı kart görmeleri durumunda ligin 25. haftasında Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Eyüpspor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın Kayserispor'u ağırlayacak - Son Dakika

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